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全台16站空品「紅爆」 集中嘉南高屏

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
今天上午9時監測，全台有空品16站紅害、16站橘警。圖／取自空品監測網
今天上午9時監測，全台有空品16站紅害、16站橘警。圖／取自空品監測網

今天西半部位於背風側，擴散條件差、汙染物易累積，根據空品監測網監測，目前全台有空品16站紅害、16站橘警，紅害測站主要分布在嘉義、台南、高雄、屏東，提醒民眾外出多加留意。

空品監測網表示，今天環境風場為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件較差，且清晨及夜間風速弱，汙染物易累積。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，雲嘉南、高屏局部地區短時間可能達紅色警示等級。

22日受南方雲系北移影響，清晨至上午西半部風速弱，擴散條件較差，仍易有汙染物累積，午後台灣周圍水氣量增加，各地降雨機率提升，空氣品質可望好轉，好轉程度需視降雨強度、範圍及影響時間而定。北部、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南空品區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

23日東北季風增強，中部以北地區位在迎風面，擴散條件較佳；南部地區位在下風處，較易累積汙染物。北部、竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；中部空品區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

紅害 屏東 嘉義

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