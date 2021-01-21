想當賈乃亮卻整成蒜頭鼻 醫師：隆鼻首重安全與技術

年關將屆，不少人尋求整形，盼一新門面，不過近日也傳出有民眾隆鼻想當大陸男星賈乃亮，卻整成蒜頭鼻，氣得向醫院求償。法喬醫美診所總院長邱浚彥表示，隆鼻整形最怕只問價錢、不問技術，用了坊間廉價人工鼻模引來副作用，後悔莫及，建議術前應多諮詢並了解風險。

國內網紅、網美勢力興盛，「靠臉吃飯」的不在少數，但邱浚彥發現，很多人難擋低價誘惑，接受隆鼻效果較差且副作用多的人工鼻模，鼻子整壞了再上門求助。，

他說，這類人工鼻模植入快、手術時間短，卻因山根鼻頭一體成形，植入後失去微調的彈性空間，還可能會穿出。而有些人對人工鼻模排斥，植入後引發感染，紅腫流膿甚至鈣化，導致鼻頭攣縮，鼻形變得不自然或鼻部凹陷、鼻背歪斜晃動。

「隆鼻講究黃金比例，與五官協調最具美感，但更要注重安全」，邱浚彥表示，最理想的材質，還是建議使用自體肋軟骨，硬度佳，且可依需求先雕琢出鼻背、鼻小柱等理想形狀後再植入鼻腔，塑造個人專屬的自然鼻形，且不必擔心排斥。

他說，一般使用人工鼻模隆鼻感染，會反覆腫脹甚至流膿，永久留疤，約一半的人服抗生素也沒效，須取出舊鼻模，等上6個月復原期再植入新鼻模重新俢整，但若使用自體肋軟骨，舊鼻模取出就能接著進行重修，不必再等6個月，術後服抗生素，避免菸酒及熬夜，就能消除感染，安全性較高。

「隆鼻重修是相當複雜的手術」，邱浚彥提醒，民眾若擔心隆鼻失敗，術前應仔細諮詢並了解風險，術後要照護好傷口，保持正常作息，戒掉菸酒，避免傷口感染。已經隆鼻但覺得鼻型不自然想重修的患者，最好等腫脹期過，才能精確評估，做好重修的規劃。