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屏東雙流山芙蓉花開繽紛 顛覆冬天百花凋零印象

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導
屏東恆春半島獅子鄉的雙流國家森林遊樂區山芙蓉盛開，美麗樸實的花朵，將冬天的山景妝點得繽紛動人。記者潘欣中／翻攝
屏東恆春半島獅子鄉的雙流國家森林遊樂區山芙蓉盛開，美麗樸實的花朵，將冬天的山景妝點得繽紛動人。記者潘欣中／翻攝

冬天給人萬物蕭瑟、百花凋零的印象，位處屏東恆春半島獅子鄉的雙流國家森林遊樂區，山芙蓉此事卻盛開，美麗樸實的花朵，將冬天的山景妝點得繽紛動人，無懼寒冬笑迎暖陽，贏得「拒霜花」的雅名，此時到雙流森林浴兼賞花，正是時候。

屏東林管處育樂課長陳至瑩說，山芙蓉別名台灣芙蓉、狗頭芙蓉或三醉芙蓉，是台灣原生植物，主要分布於中低海拔山區，株高約3至5公尺，屬陽性植物。花朵會在一天內閉合，又稱為「一日三變醉芙蓉」或「千面美人」；早、中、晚各有不同的姿態，清晨初開時，花朵是嬌嫩的白色或粉紅色，正午時，花瓣會逐漸轉為紫紅色或桃紅，到傍晚時，花色越來越紅，會再次閉合並轉回桃紅色。

她說，恆春半島溫暖的陽光最適合國人避冬出遊，到雙流走入山林、貼近山林，感受被群山綠意包圍、風的吹拂及南台灣特有的熱帶季風林生態景觀；此外，瀑布、溪流是園區最大特色，茂盛的森林及豐沛的水源，提供各種動物棲息，處處可見彩蝶飛舞，耳聽蟲鳴鳥叫，更是登山、健行、野餐享受森林浴的好地方。

林管處也提醒民眾配合衛服部疾管署「秋冬防疫專案」，戶外空間請保持安全社交距離，進入遊客中心等室內空間應戴口罩。

屏東恆春半島獅子鄉的雙流國家森林遊樂區山芙蓉盛開，美麗樸實的花朵，將冬天的山景妝點得繽紛動人。記者潘欣中／翻攝
屏東恆春半島獅子鄉的雙流國家森林遊樂區山芙蓉盛開，美麗樸實的花朵，將冬天的山景妝點得繽紛動人。記者潘欣中／翻攝

屏東 恆春 社交距離

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