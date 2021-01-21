還有寒流嗎？彭啟明：過年前趨勢沒有很極端的冷

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，今天是回暖舒適的好天氣，尤其是顯著的偏乾，相當的舒服。

不過，他說，整個環境在改變當中，今年第一個熱帶擾動在菲律賓東方發展，目前已經移到菲律賓上空，很難持續增長，不過會隨著中層的大氣環流，水氣會顯著送到台灣上空，預計今天台灣上空的水氣會逐步增多，感受上最顯著的就是雲量增加，迎風面的東半部或恆春半島會陸續有短暫陣雨發展，下半天到晚上，甚至南部，尤其是高雄屏東會有些短暫雨勢，持續到周五。

他說，而周五在北方系統上，在中國南方的環流上，較不穩定的低壓環境也將移到台灣附近，配合上南方北上水氣，不過目前各種預測上，發展的位置會在台灣的東方海面上，而且很快在周六就會移開，可能降雨的雨勢可能以東北部迎風面會略明顯一些，其他各地是多雲偶有局部零星陣雨，到周六就會逐步轉乾轉晴，周四到周五的水氣並不是太多，對中南部的旱象幫助不大。

彭啟明說，今明兩天仍是各地偏溫暖，溫度變化不大，但周六預期有波北方較涼空氣南下，周六、周日、下周一這三天溫度會逐步下滑，低溫可能下看12-13度，其他地方15-16度，北台灣較涼，中南部感受差別不大，屬於有日夜溫差大的天氣。下周二起又回溫，下周仍有波北方較涼空氣南下，可能時序在下周五。

彭啟明表示，近期到過年前，從中短期氣候趨勢上來看，還沒有很極端的冷，像是寒流等級的天氣系統移入，大家可以暫時放心，但還是有溫度的上下變化，但大致上較沒有冬天的感覺，反而有點像要進入春天系統的徵兆，不過這時候還是以北方冷高壓的勢力為主，只是這兩三周尚未延伸到台灣附近。

他說，這幾天西半部的空氣品質要多留意，目前從雲林以南到屏東，有相當多的地方都到達所有族群不健康等級，台中彰化也有許多地方到敏感族群不健康等級，主要是大氣穩定，汙染物擴散不易。

中央氣象局今天發布濃霧特報，今天中部以北及金門、馬祖地區易有低雲或局部霧影響能見度；上午7時30分彰化田中能見度不足200公尺。