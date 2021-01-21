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高溫上看30度！ 吳德榮：明後兩天有雨 周日起乾冷

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
今天各地天氣預報。圖／取自氣象局網站
今天各地天氣預報。圖／取自氣象局網站

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天西半部晴時多雲，東半部多雲偶有局部短暫雨的機率。氣溫續升，白天暖如春，日夜溫差達15度左右。北部15至28度，中部15至30度，南部15至30度，東部15至26度。

他說，明天鋒面在台灣東側海面醞釀，受到其邊緣的影響，水氣增多，北部、東半部及恒春半島有局部短暫雨，其他地區雲量增多。周六鋒面東移，東北季風南下，北部、東半部仍有局部短暫雨的機率，下午起氣溫逐漸下降。

周日至下周三受乾冷空氣影響，西半部轉為晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨。他說，此波乾冷空氣顯然比前幾波寒流或強烈大陸冷氣團都弱許多，白天在陽光下天氣舒適，夜間有輻射冷卻偏涼微冷，平地最低氣溫約可降至12度左右。下周二白天起至周三冷空氣逐漸減弱，白天氣溫漸升，日夜溫差大。

冷氣團 吳德榮

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