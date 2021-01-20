憂疫情增溫 華航「空中女王」最後一飛將延期

在台灣服役30年，中華航空旗下的「空中女王」即將光榮退役，原訂2月6日展開飛行最終回，商務艙１分鐘內隨即秒殺，經濟艙於3分鐘內全數完售。不料近來國內疫情增溫，讓空中女王的告別飛行有了變數。華航表示，考量目前國內疫情狀況，原訂2月6日的747空中女王 Farewell Party 「后翼起飛」微旅行活動將延後舉辦，確定時間將適時公布。

此外，華航也提到， 2月13日春節南北對飛的類包機2.0活動也取消，將與承銷業者將儘速通知旅客，辦理相關退票手續。

除了華航類包機等活動延期或取消外，長榮航空原本和日本愛媛縣府規畫的「長榮航空『愛媛』愛旅行～就是愛出國」類出國航班，原定本周日(23日)出發，但受到疫情影響，確定順延到3月再舉辦。

此外，創新旅行社和台灣虎航合作，推出「媽祖空中繞境祈福行程」，原訂於3月13日搭乘虎航 IT-2021班次，從桃園機場展開媽祖空中繞境環台祈福活動。不過業者表示，因應疫情升溫，決定活動順延，辦理日期視疫情情況再行公告。

由於近期不少縣市政府都紛紛宣布取消燈會等相關大型活動，可樂旅遊今也表示，凡訂購元宵燈會相關行程或受到取消活動影響的旅客，可協助辦理全額取消退費，如有轉團意願旅客，可由服務人員協助辦理轉團相關事宜。