快訊

日本廠商報價「差很大」 高鐵新車購置案確定廢標

聽新聞
test
0:00 / 0:00

憂疫情增溫 華航「空中女王」最後一飛將延期

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
華航空中女王原訂2月6日展開飛行最終回，不過卻因疫情擾局，確定延後。圖／KKday提供
華航空中女王原訂2月6日展開飛行最終回，不過卻因疫情擾局，確定延後。圖／KKday提供

在台灣服役30年，中華航空旗下的「空中女王」即將光榮退役，原訂2月6日展開飛行最終回，商務艙１分鐘內隨即秒殺，經濟艙於3分鐘內全數完售。不料近來國內疫情增溫，讓空中女王的告別飛行有了變數。華航表示，考量目前國內疫情狀況，原訂2月6日的747空中女王 Farewell Party 「后翼起飛」微旅行活動將延後舉辦，確定時間將適時公布。

此外，華航也提到， 2月13日春節南北對飛的類包機2.0活動也取消，將與承銷業者將儘速通知旅客，辦理相關退票手續。

除了華航類包機等活動延期或取消外，長榮航空原本和日本愛媛縣府規畫的「長榮航空『愛媛』愛旅行～就是愛出國」類出國航班，原定本周日(23日)出發，但受到疫情影響，確定順延到3月再舉辦。

此外，創新旅行社和台灣虎航合作，推出「媽祖空中繞境祈福行程」，原訂於3月13日搭乘虎航 IT-2021班次，從桃園機場展開媽祖空中繞境環台祈福活動。不過業者表示，因應疫情升溫，決定活動順延，辦理日期視疫情情況再行公告。

由於近期不少縣市政府都紛紛宣布取消燈會等相關大型活動，可樂旅遊今也表示，凡訂購元宵燈會相關行程或受到取消活動影響的旅客，可協助辦理全額取消退費，如有轉團意願旅客，可由服務人員協助辦理轉團相關事宜。

疫情 華航 女王

延伸閱讀

疫情升溫 長榮華航類出國航班延期

聯合報黑白集／華航新塗裝，渣人現形

華航新塗裝貨機傳飛香港遭擋 林佳龍這樣回

「空中女王」747告別飛行開賣 華航：商務艙1分鐘秒殺

相關新聞

影／小心寒流過後回暖要人命！醫曝：溫差變化才是主因

一波波寒流襲台，急性心血管疾病患者大幅增加。台中市67歲劉姓男子從事營建，戒菸十多年，有運動習慣，飲食養生不知何故去年三...

陽明山刺鐵網將改為一般鐵絲 遊客須自負水牛傷人風險

陽明山野化水牛因營養不良導致大量死亡，引發各界關注，更有民間團體在「公共政策網路參與平台」提案，要求撤除刺鐵網，為此，陽...

台北國際書展停辦實體書展 李永得說明關鍵原因是這個

2021台北國際書展原定下周二開展，因應國內疫情變化，文化部今天宣布停辦2021台北國際書展實體書展，但線上書展及出版專...

唐吉訶德24小時排隊「群聚到不行」 北市衛生局說話了

繼部立桃醫院群聚感染事件爆發，台北101會計事故所也證實有案864接觸者進入公司，台灣新冠肺炎疫情吃緊情況下，日本唐吉訶...

高雄空品橘、紅警示！ 近3天風場條件不利空品相對較差

高雄空氣品質監測今天下午介於橘色提醒、紅色警示，高雄市環保局表示，未來3至5天，由於風場不利於西半部汙染擴散，空氣品質相...

憂疫情增溫 華航「空中女王」最後一飛將延期

在台灣服役30年，中華航空旗下的「空中女王」即將光榮退役，原訂2月6日展開飛行最終回，商務艙１分鐘內隨即秒殺，經濟艙於3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。