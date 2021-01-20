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台北國際書展取消 業者自力救濟辦書展

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
台北國際書展近年每年擁有逾五十萬人次參展，因為疫情連續兩年取消。記者陳宛茜／攝影
台北國際書展近年每年擁有逾五十萬人次參展，因為疫情連續兩年取消。記者陳宛茜／攝影

2021台北國際書展宣布取消，不少出版社則決定自行辦書展。時報出版社董事長趙政岷表示，因應台北國際書展停辦，決定把原書展現場的沙龍活動，全部搬到萬華的自營書店「時報本舖」舉行，並同步做線上直播。已正一一洽詢作者的同意。

另也將把時報出版在台北國際書展原展攤的書籍，移至「時報本舖」舉辦實體書展，按原書展促銷案型：單本78折、三本72折、五本68折，滿千再折百。現場同步規劃99元特價書。只要掃碼加入會員還可以再折現金50元。

目前時報出版規劃替代台北國際書展的「時報書展」日期為1月26日至2月7日。趙政岷表示，將做好實名制、量體温、消毒等防疫措施；希望閱讀不斷電，大家繼續支持台灣美好的出版產業健康發展。

台北國際書展 時報出版 直播

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