陽明山刺鐵網將改為一般鐵絲 遊客須自負水牛傷人風險

陽明山野化水牛因營養不良導致大量死亡，引發各界關注，更有民間團體在「公共政策網路參與平台」提案，要求撤除刺鐵網，為此，陽管處原本要將刺鐵網改為電牧器，但考量近期「國賠法」修正，以及民眾觀感，決定將刺鐵網改為一般鐵線網。陽管處表示，因鐵線網無法確保人牛安全，雖會加強告示，但未來遊客到陽明山，須自負水牛傷人風險。

陽明山擎天崗過去曾發生婦人遭水牛衝撞死亡亡案例，陽管處遭法院判決國賠，因此設置柵欄進行人牛分流；另也因過去有水牛跑到區外的平等里造成農損，陽管處基於人車及牛隻安全及敦親睦鄰，修復原農會舊有刺鐵網圍籬，避免水牛造成農損及交通安全，並維護水牛自身安全。

但因去年發生水牛大量死亡案件，儘管專家學者指出為營養不良而致死，但外界認為水牛死亡原因，與刺鐵網影響覓食範圍有關，要求全面拆除刺鐵網。陽管處自去年12月2日起開始拆除刺鐵網，截至去年底已拆除竹篙山往平等里方向14處的鐵網，並打算參考專家建議，將刺鐵網改為不會傷害牛隻的電牧器。

但近期又傾向改為一般鐵線網，陽管處發言人張順發表示，1月18日邀集雙北動保處、原北市農會及專家學者開會討論，針對「國賠法」修正及減少外界負面觀感與印象，才決議更改圍籬材質。

張順發表示，「國賠法」修正後，民眾在原野地方從事冒險性活動，須自己負擔其風險與安全。陽管處雖會加強告示，警告民眾切勿逗弄水牛、保持距離、寵物繫鍊外，但像水牛發情等的不可預測風險，民眾就算保持距離，也不見得一定安全。

針對刺鐵網部分，往竹篙山及平等里地區的刺鐵網已逐步拆除；刺鐵網改一般鐵網的部分，目前正在估價中，後續會依照慘夠程序來陸續更換，中央步道的柵欄不會改，而環狀步道的圍籬會改為一般鐵絲。