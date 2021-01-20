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悲劇！好市多知名上衣沒彈性 他們穿了卡頭 「差點脫不下」
美式賣場好市多（Costco）值得入手的特惠商品玲瑯滿目，民眾推薦的好評商品也多到數不清，不過近日有一名男性顧客購買某知名運動品牌上衣，回家穿了才發現衣領沒有彈性，把「慘況畫面」分享到網路上，笑翻不少人。
該男顧客前（18）日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，「有沒有人跟我一樣，買了這款之後回家頭塞不下的嗎（笑）」，並解釋自己選購的尺寸是合身的，但衣服領口沒有彈性，頭不大卻穿不下。
照片中可見商品字卡上寫明「男長袖上衣、美國尺寸S-L」價錢600元有找，男顧客未在現場試穿，直接結帳帶一件黑色S號回家，不料套上頭後，卡在一半，被網友笑稱「無臉男」。
其他網友們見慘狀紛紛大笑「抱歉我笑了」、「感謝受難經驗分享」，還打趣說「領口要剪開，就可以了」、「等等用力套進去後脫不下來就好笑了」，也有人發生同樣慘況「沒彈性～我老公L號完全緊繃繃，差點脫不下」、「嘎吱窩那邊很窄，我還買大一號，超想把它直接撐爆」、「買了2件也都退貨了」。
另外，有網友遇過在現場試穿會被店員制止，「我都買去廁所試穿，不行當場退」，甚至有相關工作經驗的網友說「我以前是做外銷成衣，這算瑕疵」，但也有常客說明這樣領口才不會變荷葉邊、這品牌的頸圍版型本就偏小。
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