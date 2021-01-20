快訊

唐吉訶德24小時排隊「群聚到不行」 北市衛生局說話了

暴走到最後一刻？川普逆轉「特赦班農」另組第三政黨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄空品橘、紅警示！ 近3天風場條件不利空品相對較差

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
工作人員進行街道灑水，減輕揚塵。圖／高雄市環保局提供
工作人員進行街道灑水，減輕揚塵。圖／高雄市環保局提供

高雄空氣品質監測今天下午介於橘色提醒、紅色警示，高雄市環保局表示，未來3至5天，由於風場不利於西半部汙染擴散，空氣品質相對較差，環保局會隨時監控空氣品質，並執行相關防制措施。

高雄市環保局空噪科表示，由於東風吹拂，西半部大多位於背風面，導致汙染物的累積較明顯。今天上半天地面趨於靜風，汙染易累積空氣較差，下午起海風進入市區，垂直對流稍好。空品監測網高雄下午幾乎都是對敏感族群不健康的橘色提醒、以及對所有族群不健康的紅色警示。

環保局今天啟動應變措施，興達電廠開始降載，燃煤機組停2減2，2、4號機停機中，1號機48.06%友善降載減排，3號機46.09%友善降載減排；41家大型工廠、汽電共生廠、電弧爐業應變減排；各工地提高灑水頻率減少揚塵；預警區域加強巡查露天燃燒；加強行駛車輛目測判煙。

未來的3至5天，由於風場不利於西半部汙染擴散，高雄空氣品質相對較差，環保局將隨時監控空氣品質，並執行相關防制措施。

工作人員進行街道灑水，減輕揚塵。圖／高雄市環保局提供
工作人員進行街道灑水，減輕揚塵。圖／高雄市環保局提供

空氣品質 高雄市

延伸閱讀

跨越一百 開啟高雄新頁

高雄2021跨百光年 璀璨光雕點亮港都未來

雲林空氣品質不佳 環保局：敏感族群做好防護

擴散條件差 中南部27空品測站亮橘燈

相關新聞

台北國際書展停辦實體書展 李永得說明關鍵原因是這個

2021台北國際書展原定下周二開展，因應國內疫情變化，文化部今天宣布停辦2021台北國際書展實體書展，但線上書展及出版專...

唐吉訶德24小時排隊「群聚到不行」 北市衛生局說話了

繼部立桃醫院群聚感染事件爆發，台北101會計事故所也證實有案864接觸者進入公司，台灣新冠肺炎疫情吃緊情況下，日本唐吉訶...

高雄空品橘、紅警示！ 近3天風場條件不利空品相對較差

高雄空氣品質監測今天下午介於橘色提醒、紅色警示，高雄市環保局表示，未來3至5天，由於風場不利於西半部汙染擴散，空氣品質相...

因應疫情管制 門諾醫院、花醫限探病次數時間

中央流行疫情指揮中心規定，即起調整醫療院所門禁及人員管制措施。花蓮門諾醫院、衛福部花蓮醫院每天皆開放探病1次，陪病者以1...

公共自行車租賃4月底招標 Moovo預計續辦計畫

新北市公共自行車租賃系統合約將於今年8月屆滿，新合約預計4月底前公告招標，新北交通局指出，未來新業者必須經營YouBik...

大果肉細早生蜜棗「雪麗」量產 頂級禮盒12個1900元

歷經12年育種，台灣第一個早生育成的蜜棗品種「台農13號-雪麗」今年量產，由於早成熟採收，不僅可以搶攻春節前的送禮市場，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。