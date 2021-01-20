高雄空品橘、紅警示！ 近3天風場條件不利空品相對較差

高雄空氣品質監測今天下午介於橘色提醒、紅色警示，高雄市環保局表示，未來3至5天，由於風場不利於西半部汙染擴散，空氣品質相對較差，環保局會隨時監控空氣品質，並執行相關防制措施。

高雄市環保局空噪科表示，由於東風吹拂，西半部大多位於背風面，導致汙染物的累積較明顯。今天上半天地面趨於靜風，汙染易累積空氣較差，下午起海風進入市區，垂直對流稍好。空品監測網高雄下午幾乎都是對敏感族群不健康的橘色提醒、以及對所有族群不健康的紅色警示。

環保局今天啟動應變措施，興達電廠開始降載，燃煤機組停2減2，2、4號機停機中，1號機48.06%友善降載減排，3號機46.09%友善降載減排；41家大型工廠、汽電共生廠、電弧爐業應變減排；各工地提高灑水頻率減少揚塵；預警區域加強巡查露天燃燒；加強行駛車輛目測判煙。