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公共自行車租賃4月底招標 Moovo預計續辦計畫

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市公共自行車租賃系統，新合約預計4月底前公告招標，新北交通局指出，未來新業者必須經營YouBike1.0，若要引進新系統，必須能夠解決1.0、2.0等所有停車問題。圖／報系資料照片
新北市公共自行車租賃系統，新合約預計4月底前公告招標，新北交通局指出，未來新業者必須經營YouBike1.0，若要引進新系統，必須能夠解決1.0、2.0等所有停車問題。圖／報系資料照片

新北市公共自行車租賃系統合約將於今年8月屆滿，新合約預計4月底前公告招標，新北交通局指出，未來新業者必須經營YouBike1.0，若要引進新系統，必須能夠解決1.0、2.0等所有停車問題，另外Moovo預計在24日前提出續辦計畫申請。

雙北YouBike政策不同調，去年7月台北市宣布推動YouBike2.0，不過新北不跟進，也讓兩市交界處未來借還車出現問題，雙北目前已達成協調，台北市在2021年底前保留400的1.0站，雙北租借環車暫時不會無法還車。

不過新北的公共自行車租賃系統合約將到期，新合約預計4月底招標，但新北不跟進2.0，新北交通局綜合規劃科長吳政諺說，不論未來營運廠商為何，都要有能力營運YouBike1.0，若台北市確定推動2.0，自行車也需能與北市相容。

新北未來仍有擴站需求，吳政諺表示，若得標業者沒有引進新系統，就要有能力以YouBike1.0進行擴站、維修、營運，若引進新系統，則需要解決與1.0、2.0的停車問題，所有的規範都在契約招標文件內。

此外，新北去年推動MOOVO共享運具示範計畫，2月24日將到期，運點科技公司（MOOVO）發言人沈暐傑說，有意願向新北交通局申請展延計畫。吳政諺表示，新北共享運具經營業管理辦法將上路，MOOVO最多能再展延3個月。

沈暐傑表示，MOOVO半年來得到民眾還不錯回饋，淡海新市鎮甚至擴充2站、新增5站，若展延示範計畫通過，會有包月等多元的費率，也有不少使用者反應要增設站點，但都有成本的考量，目前都還在評估中。

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