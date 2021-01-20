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大果肉細早生蜜棗「雪麗」量產 頂級禮盒12個1900元
歷經12年育種，台灣第一個早生育成的蜜棗品種「台農13號-雪麗」今年量產，由於早成熟採收，不僅可以搶攻春節前的送禮市場，由於蜜棗耐儲存的特性，還有住搶攻新加玻、中東、加拿大、日本等外銷市場。
農試所長林學詩表示，蜜棗早生果是11至12月生，正期果是1月生，晚期果是2至3月生，但大家都想要趕在春節前，搶攻春節的送禮市場，雪麗蜜棗從2006年開始育種，到2019年取得品種權，歷經12年育種技術研發，現在已經有100多位農民種植，今年正式量產。
林學詩表示，雪麗蜜棗像海外的青蘋果外型一樣討喜，果肉質地細緻，果汁多，糖酸比適中，吃起來爽口不膩，果皮沒有澀味；對農民來說，好種、枝條柔軟有彈性、刺少，樹勢強健，生長快速，外觀漂亮，果實大，大果占了八成，非常討喜；且雪麗蜜棗耐儲存，很適合外銷。
目前上等果拍賣價格達每公斤300元以上；高雄市吉建果菜運銷合作社賴信宇表示，一般雪麗蜜棗禮盒12個售價700至1000，部分3A特級的雪麗蜜棗禮盒，12個售價1900元，目前有中東、加拿大的業者正在探詢。
農試所表示，蜜棗又稱印度棗、棗子或青棗，年產值約21億台幣，富含蛋白質、醣類、磷、鈣、鉀、胡蘿蔔素及維生素A、B、C，其中維生素C含量是梨的9倍、蘋果的20倍，並含有高量多酚類，奎寧酸與綠原酸等，是抗氧化最佳的水果，是冬季特色水果。
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