台北國際書展停辦實體書展 李永得說明關鍵原因是這個

2021台北國際書展原定下周二開展，因應國內疫情變化，文化部今天宣布停辦2021台北國際書展實體書展，但線上書展及出版專業論壇「持續辦理」。文化部長李永得表示，對於出版社的損失，文化部會比照去年補償紓困。

文化部今天上午和台北書展基金會召開會議討論防疫細節。李永得表示，台北書展基金會本來希望繼續舉辦，讓台北國際書展成為全世界第一個實體大型書展。但疫情指揮中心去年公布一個室內大型聚會準則，其中一項規定，疫情緊張時，室內活動不能賣沒有座位的票；而台北國際書展沒有固定位置、風險相對高。他指出，台北國際書展可以做到實名制、也可以限同時間只能兩萬人入場，但若同時有兩萬人在現場，流動無法掌握，防疫有些細節做不到。

因應國內疫情變化，中央流行疫情指揮中心昨日提醒集會活動主辦單位應妥為評估該活動舉辦之必要性及相關風險程度。李永得表示，此一消息披露後，網路上出版界的群組出現各種不同意見，停辦續辦意見都有。昨天傍晚文化部先請書展基金會了解每位基金會董事的意見，並準備防疫資料開會討論。上午經過開會討論後，最後決定先停辦實體、落實整個防疫計畫。

至於是否會在今年另找一個時間續辦？李永得表示，今天上午有討論此事，但考慮到疫情不明、且會擠壓到明年書展，目前決定今年不辦。

文化部表示，文化部將與台北書展基金會組成專案小組，保障所有民眾及參展單位權益，包含預購門票的全額退票，以及參展廠商展位費退費、籌辦費補償等，將於3日內公告相關辦法。