國人春節愛逛廟 Outlet排第三

農曆春節即將來臨，國人過年期最愛到各地廟宇參拜走春，交通部觀光局統計顯示去年一月國人到國內主要觀光遊憩區，到宗教場所高達733萬人次，遠高於國家級風景特定區的362萬人次。各廟宇中，春節人潮最多的是雲林北港朝天宮，去年湧入336萬人次。特別的是，才開幕幾年的新北市林口三井Outlet，去年已名列人潮最多第三名，可見國人很愛逛Outlet。

交通部每年統計一月各觀光景點、遊樂區及國家公園、宗教場所等人潮，發現歷年一月人潮排名第一的都是宗教場所，人數都遠高於排名第二的國家級風景特定區，106年是519萬人次，107年是651萬人次，108年是749萬人次，去年是733萬人次。

燈會人潮也相當驚人，主計總處表示，大鵬灣遊憩區舉辦108年台灣燈會帶動驚人人潮，當年2月遊客人次高達1301萬人次，超越北港朝天宮，也是近四年唯一超越宗教場所的一次。

主計總處統計出春節月分各觀光遊憩場所前十大人潮流量，其中宗教場所占四個，去年一月有除雲林北港朝天宮有336萬人次，還有佛光山170萬人次、彰化鹿港龍山寺82萬人次、臺南南鯤鯓代天府 70萬人次。朝天宮及佛光山近四年都是名列前二名。

108年、109年都入榜春節月份人潮前十大的還有新北市林口三井Outlet，而且109年排名高居第三，108年排名第五，可以看出國人對Outlet喜愛程度。

去年人潮排名依次為雲林北港朝天宮、高雄佛光山、新北市林口三井Outlet、台中市東豐自行車綠廊及后豐鐵馬道、台中市麗寶樂園、彰化鹿港龍山寺、台南南鯤鯓代天府、新竹縣獅頭山風景區、台北市松山文創園區和台中市草悟道。