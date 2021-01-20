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舒淇「抱緊」處理！Valentino大鉚釘新包春節系列上市

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
唐嫣拎Roman Stud粉紫色小羊皮鉚釘鍊帶包。圖／Valentino提供
唐嫣拎Roman Stud粉紫色小羊皮鉚釘鍊帶包。圖／Valentino提供

時尚品牌Valentino今年春季全新打造了名為Roman stud系列的包款，把品牌標誌性的鉚釘放大，搭配柔軟皮革設計出具備蓬度的菱格壓紋包身，演繹現代優雅與街頭感混搭風，帶來全新氣象。眼看著農曆年即將到來，應景的節日限定系列當然是少不了的！Valentino就以Roman stud系列為主軸，並選擇「Valentino紅」、粉紫、金三大主色調，呈現充滿喜氣、柔美又時尚的限定商品。

這次節日限定系列除了有之前一路主打的Roman Stud紅色小羊皮鉚釘鍊帶包之外，另外也提供外表像是珠寶盒、巧克力盒的Roman Stud紅色小羊皮鉚釘晚宴包，這款包同樣也附上肩背帶，正式與休閒感兼具，連舒淇也愛不釋手，拍攝穿搭照時的眼神超狠，像是在說「不准搶走我的包」一樣。還有Roman Stud粉紫色小羊皮鉚釘高跟涼鞋、拖鞋、手環等，都可以見到復古黃銅效果處理的金屬鉚釘點綴，甚至是加上鑽飾的奢華設計，配戴上的瞬間就能感受到滿滿被寵愛的感覺。

節日限定系列即日起於微風信義Valentino專門店同步發售。

劉雯拎Roman Stud粉紫色小羊皮鉚釘鍊帶包。圖／Valentino提供
劉雯拎Roman Stud粉紫色小羊皮鉚釘鍊帶包。圖／Valentino提供
Roman Stud紅色小羊皮鉚釘晚宴包，89,000元。圖／Valentino提供
Roman Stud紅色小羊皮鉚釘晚宴包，89,000元。圖／Valentino提供
Roman Stud粉紫色小羊皮鉚釘鍊帶包，95,000元。圖／Valentino提供
Roman Stud粉紫色小羊皮鉚釘鍊帶包，95,000元。圖／Valentino提供
Roman Stud紅色小羊皮鉚釘鍊帶包，95,000元。圖／Valentino提供
Roman Stud紅色小羊皮鉚釘鍊帶包，95,000元。圖／Valentino提供
Roman Stud金色皮革手環，13,200元。圖／Valentino提供
Roman Stud金色皮革手環，13,200元。圖／Valentino提供
Roman Stud紅色小羊皮鉚釘拖鞋，29,200元。圖／Valentino提供
Roman Stud紅色小羊皮鉚釘拖鞋，29,200元。圖／Valentino提供
Valentino推出節日限定系列商品。圖／Valentino提供
Valentino推出節日限定系列商品。圖／Valentino提供
Roman Stud金色繫帶高跟鞋，32,600
Roman Stud金色繫帶高跟鞋，32,600
Roman Stud紅色鉚釘穆勒鞋，33,800元。圖／Valentino提供
Roman Stud紅色鉚釘穆勒鞋，33,800元。圖／Valentino提供
Roman Stud粉紫色小羊皮鉚釘高跟涼鞋，32,600元。圖／Valentino提供
Roman Stud粉紫色小羊皮鉚釘高跟涼鞋，32,600元。圖／Valentino提供
舒淇配戴Roman Stud紅色小羊皮鉚釘晚宴包出席活動。圖／Valentino提供
舒淇配戴Roman Stud紅色小羊皮鉚釘晚宴包出席活動。圖／Valentino提供
舒淇展示Roman Stud紅色小羊皮鉚釘晚宴包。圖／Valentino提供
舒淇展示Roman Stud紅色小羊皮鉚釘晚宴包。圖／Valentino提供

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