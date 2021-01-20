舒淇「抱緊」處理！Valentino大鉚釘新包春節系列上市

時尚品牌Valentino今年春季全新打造了名為Roman stud系列的包款，把品牌標誌性的鉚釘放大，搭配柔軟皮革設計出具備蓬度的菱格壓紋包身，演繹現代優雅與街頭感混搭風，帶來全新氣象。眼看著農曆年即將到來，應景的節日限定系列當然是少不了的！Valentino就以Roman stud系列為主軸，並選擇「Valentino紅」、粉紫、金三大主色調，呈現充滿喜氣、柔美又時尚的限定商品。

這次節日限定系列除了有之前一路主打的Roman Stud紅色小羊皮鉚釘鍊帶包之外，另外也提供外表像是珠寶盒、巧克力盒的Roman Stud紅色小羊皮鉚釘晚宴包，這款包同樣也附上肩背帶，正式與休閒感兼具，連舒淇也愛不釋手，拍攝穿搭照時的眼神超狠，像是在說「不准搶走我的包」一樣。還有Roman Stud粉紫色小羊皮鉚釘高跟涼鞋、拖鞋、手環等，都可以見到復古黃銅效果處理的金屬鉚釘點綴，甚至是加上鑽飾的奢華設計，配戴上的瞬間就能感受到滿滿被寵愛的感覺。