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因應疫情管制 門諾醫院、花醫限探病次數時間
中央流行疫情指揮中心規定，即起調整醫療院所門禁及人員管制措施。花蓮門諾醫院、衛福部花蓮醫院每天皆開放探病1次，陪病者以1名為原則，非必要盡量避免到醫院探病，多利用手機視訊，保障病人與訪客健康安全。
門諾醫院表示，因應疫情升溫，依照中央疫情指揮中心的最新調整，醫院門禁管制不變，只開放恩慈樓大門進出；探病時間統一調整，不論普通病房或是加護病房，1天只開放探病1次，時間為上午10點30分至11點，其他規定都照中央疫情指揮中心公告，明天開始實施。
花蓮醫院指出，醫院每名住院病人的陪病者限1名，訪客則每次限2名，探病時間分別為加護病房上午10點30分至上午11點、一般病房上午10點至12點、呼吸照護病房10點30分至11點30分，並採實名制。
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