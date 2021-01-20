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「全球最好客」台東奪第一！疫情年的台灣之光

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
「台東」除了自然景觀、清幽氛圍備受眾多旅人喜愛外，熱情的待客之道也受到旅人推崇。圖／Booking.com提供
「台東」除了自然景觀、清幽氛圍備受眾多旅人喜愛外，熱情的待客之道也受到旅人推崇。圖／Booking.com提供

全球線上訂房品牌Booking.com頒發邁入第9年的「旅客評分卓越獎Traveller Review Awards」，以上百萬則的旅客評論為依據，今年全球共有一百多萬個得獎者，台灣摘下7,631個獎項。其中，眾所矚目的「全球最好客目的地」榜單，「台東」躍居全球首位，是疫情年的台灣之光。

在Booking.com的評論可發現，台灣旅客非常注重員工素質、住宿地點和清潔程度這三大指標；若針對獲獎住宿類別進一步分析，B&B、農莊、鄉村小屋、旅館和家庭旅館是全球最好客的住宿類型，顯示旅客喜歡「特色住宿」帶來美好難忘的體驗；在2020年的第三季，全球特色住宿的訂單量更佔了所有新訂單的30%。

此外，今年台灣獲獎數最多的住宿類型，包括民宿、B&B、飯店、青年旅館和家庭旅館，再度證明台灣旅人對民宿的熱愛不減。

至於「全球最好客目的地」的前5名則依序為台灣台東、澳洲塔斯馬尼亞、斯洛伐克普雷紹夫、奧地利、加拿大新斯科舍。「台東」獲選為第一名，除了自然景觀、清幽氛圍備受旅人喜愛，熱情的待客之道也受到旅人推崇。

Booking.com也依據旅客的評語，公佈台灣旅客心目中最熱情好客的地方，分別為屏東恆春的鵝鑾鼻、台東秀麗的自然風景、古色古香的新北九份、海味十足的屏東東港小鎮、富有歷史底蘊的台南安平。

台東 屏東

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