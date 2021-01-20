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疫情嚴峻 花蓮慈濟醫院限探病時間
疫情嚴峻，花蓮慈濟醫院今天宣布，除了住院病人陪病者（含照顧服務員）以1名為原則外，即日起一般病房、加護病房探病時間限縮為每天中午時段1小時至30分鐘，每床每次最多2位訪客，實聯制登記，醫院各出入口也限時開放，並做好防疫措施。
慈濟醫院表示，一般病房探病時間為中午11點30分至12點30分；加護病房及呼吸照護中心則是中午11點30分至12點，一般病房開放時段1小時，加護病房開放時段30分鐘。另決議除了急診大門維持開放外，醫院各門口皆限時開放。
醫院於出入口架設體溫篩檢站，透過紅外線偵測儀確認個人體溫，宣導民眾進入醫院務必全程配戴口罩，住院病人訪客及陪病者則採取實聯制登記，落實詢問旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚。針對有需要採檢個案的狀況，只有要28天內有出境，將施行高風險篩檢分流流程，在急診防疫採檢站進行採檢。
由於衛福部桃園醫院醫護接連確診，慈濟醫院表示，COVID-19傳播途徑之一就是環境媒介的傳播，配合中央流行疫情指揮中心防疫規定，將加強宣導配戴口罩及落實手部衛生的政策。同時也暫時關閉院內用餐區域，避免群聚餐廳用餐，並加強維護休息室及值班室環境清潔。
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