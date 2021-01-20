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指揮中心下令「探病限一時段」 長庚加嚴全面取消探病

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
從1月21日起，林口長庚醫院、台北長庚醫院，一般病房一律全面停止探病，建議家屬改採視、通訊方式關心住院病患，而加護病房則維持每天固定一次探視，探視時段上午11點到11點30分，每床每次以一人為限。本報資料照片
從1月21日起，林口長庚醫院、台北長庚醫院，一般病房一律全面停止探病，建議家屬改採視、通訊方式關心住院病患，而加護病房則維持每天固定一次探視，探視時段上午11點到11點30分，每床每次以一人為限。本報資料照片

部立桃園醫院群聚感染事件今再新增一名確診案例，累計已有10人。指揮中心今宣布，因應疫情發展，即日起，強化醫療院所門禁管制措施，每日訪客可探視時段減少為一個時段。林口長庚醫院率先響應，並提出比指揮中心更嚴苛的措施，明起「全面取消探病」，僅加護病房維持每天固定一次的探視。

林口長庚醫院宣布，從1月21日起，林口長庚醫院、台北長庚醫院，一般病房一律全面停止探病，建議家屬改採視、通訊方式關心住院病患，而加護病房則維持每天固定一次探視，探視時段上午11點到11點30分，每床每次以一人為限。

陪病則維持原來的規定，每名住院病人陪病者以一名為限，陪病者採實名登記制度，進入醫院請持「陪賓證」，另請陪病者減少在院內的移動。

另外，針對來院病患近期曾至部立桃園醫院有就醫紀錄者，長庚醫院院內的醫療資訊系統會自動提醒醫護同仁加強防護，並關心病患的TOCC(旅遊史、職業史、接觸史、群聚史)，依照防疫期間標準流程進行相關醫療處置。

若經醫療評估屬非緊急需要住院或手術者，會建議並安排完成自主健康管理期後再來院治療。

新冠肺炎 COVID-19 長庚

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