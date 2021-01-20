7-11「限量年節口罩」限量預購！熊大兔兔款、春節金句款必收

為了過年防疫做準備，7-ELEVEN陸續推出兩波OPENPOINT App專屬的新年款口罩限量預購活動，開啟OPEN POINT App「點數加價購專區」點選活動商品、進行兌換，並於付款期限前至具有醫療販售許可證的7-ELEVEN門市完成付款即購買完成，預購日＋7天起到貨。

7-ELEVEN OPENPOINT App即日起開放限量預購的有「白癡公主阿甜聯名款醫療口罩」，10入裝OPEN POINT會員點數1點＋199元；另有6款春節限定的新年款成人、兒童醫療口罩，成人款共有「奼紫迎春」、「新春紅運」、「百花富貴」、「鴻雀報喜」等4款花色，10入裝皆為OPEN POINT會員點數1點＋199元，兒童款則有「紅包我最牛」，「福氣招財貓」等兩款，10入裝皆為OPEN POINT會員點數1點＋149元。同時也獨家限量推出「防疫新生活口罩心意包」，內有4款特色口罩與紀念款口罩收納夾，OPEN POINT會員點數1點＋199元。

1月27日上午11點起OPENPOINT App將推出LINE FRIENDS熊大春節聯名款口罩限量預購，25入盒裝OPEN POINT會員點數1點＋299元。