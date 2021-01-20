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7-11「限量年節口罩」限量預購！熊大兔兔款、春節金句款必收

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN將於1月20日及1月27日上午11點於OPEN POINT App推出年節口罩限量預購，1月27日另有獨家限量款於門市開賣。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將於1月20日及1月27日上午11點於OPEN POINT App推出年節口罩限量預購，1月27日另有獨家限量款於門市開賣。圖／7-ELEVEN提供

為了過年防疫做準備，7-ELEVEN陸續推出兩波OPENPOINT App專屬的新年款口罩限量預購活動，開啟OPEN POINT App「點數加價購專區」點選活動商品、進行兌換，並於付款期限前至具有醫療販售許可證的7-ELEVEN門市完成付款即購買完成，預購日＋7天起到貨。

7-ELEVEN OPENPOINT App即日起開放限量預購的有「白癡公主阿甜聯名款醫療口罩」，10入裝OPEN POINT會員點數1點＋199元；另有6款春節限定的新年款成人、兒童醫療口罩，成人款共有「奼紫迎春」、「新春紅運」、「百花富貴」、「鴻雀報喜」等4款花色，10入裝皆為OPEN POINT會員點數1點＋199元，兒童款則有「紅包我最牛」，「福氣招財貓」等兩款，10入裝皆為OPEN POINT會員點數1點＋149元。同時也獨家限量推出「防疫新生活口罩心意包」，內有4款特色口罩與紀念款口罩收納夾，OPEN POINT會員點數1點＋199元。

1月27日上午11點起OPENPOINT App將推出LINE FRIENDS熊大春節聯名款口罩限量預購，25入盒裝OPEN POINT會員點數1點＋299元。

此外，1月27日起7-ELEVEN門市也將獨家限量開賣新年款口罩，其中「匠心恭喜發財口罩」共有5款春節金句隨機出貨，包括「恭喜發財」、「紅包拿來」、「必中樂透」、「哇尚贏啦」以及讓許多人都有感的「麥擱問啦」，就連外包裝都有如紅包般喜氣洋洋，5入裝售價49元；「宏瑋牛年口罩」則有金牛迎春、麻將兩款，10入裝售價168元。

1月27日起7-ELEVEN門市獨家限量開賣「匠心恭喜發財口罩」，共有5款春節金句隨機出貨，5入裝售價49元。圖／7-ELEVEN提供
1月27日起7-ELEVEN門市獨家限量開賣「匠心恭喜發財口罩」，共有5款春節金句隨機出貨，5入裝售價49元。圖／7-ELEVEN提供
1月27日上午11點起OPENPOINT App將推出LINE FRIENDS熊大春節聯名款口罩限量預購，25入盒裝OPEN POINT會員點數1點＋299元。圖／7-ELEVEN提供
1月27日上午11點起OPENPOINT App將推出LINE FRIENDS熊大春節聯名款口罩限量預購，25入盒裝OPEN POINT會員點數1點＋299元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN OPENPOINT App即日起開放限量預購「白癡公主阿甜聯名款醫療口罩」，10入裝OPEN POINT會員點數1點＋199元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN OPENPOINT App即日起開放限量預購「白癡公主阿甜聯名款醫療口罩」，10入裝OPEN POINT會員點數1點＋199元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN OPENPOINT App即日起獨家限量預購「防疫新生活口罩心意包」，OPEN POINT會員點數1點＋199元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN OPENPOINT App即日起獨家限量預購「防疫新生活口罩心意包」，OPEN POINT會員點數1點＋199元。圖／7-ELEVEN提供
1月27日起7-ELEVEN門市獨家限量開賣「宏瑋牛年口罩」，共有金牛迎春、麻將兩款，10入裝售價168元。圖／7-ELEVEN提供
1月27日起7-ELEVEN門市獨家限量開賣「宏瑋牛年口罩」，共有金牛迎春、麻將兩款，10入裝售價168元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN陸續於OPENPOINT App、門市限量推出多款春節限定版口罩。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN陸續於OPENPOINT App、門市限量推出多款春節限定版口罩。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN OPENPOINT App即日起限量預購新年款兒童醫療口罩，共有「紅包我最牛」，「福氣招財貓」等兩款，10入裝皆為OPEN POINT會員點數1點＋149元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN OPENPOINT App即日起限量預購新年款兒童醫療口罩，共有「紅包我最牛」，「福氣招財貓」等兩款，10入裝皆為OPEN POINT會員點數1點＋149元。圖／7-ELEVEN提供
1月27日起7-ELEVEN門市獨家限量開賣「匠心恭喜發財口罩」，共有5款春節金句隨機出貨，5入裝售價49元。記者陳立儀／攝影
1月27日起7-ELEVEN門市獨家限量開賣「匠心恭喜發財口罩」，共有5款春節金句隨機出貨，5入裝售價49元。記者陳立儀／攝影
1月27日上午11點起OPENPOINT App將推出LINE FRIENDS熊大春節聯名款口罩限量預購，25入盒裝OPEN POINT會員點數1點＋299元。記者陳立儀／攝影
1月27日上午11點起OPENPOINT App將推出LINE FRIENDS熊大春節聯名款口罩限量預購，25入盒裝OPEN POINT會員點數1點＋299元。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN OPENPOINT App即日起限量預購新年款成人醫療口罩，共有「奼紫迎春」、「新春紅運」、「百花富貴」、「鴻雀報喜」等4款花色，10入裝皆為OPEN POINT會員點數1點＋199元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN OPENPOINT App即日起限量預購新年款成人醫療口罩，共有「奼紫迎春」、「新春紅運」、「百花富貴」、「鴻雀報喜」等4款花色，10入裝皆為OPEN POINT會員點數1點＋199元。圖／7-ELEVEN提供

口罩 紅包 春節

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