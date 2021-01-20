青壯年心血管風險增 就醫檢查較保險

「4成青壯年有心血管疾病風險！」隨著國人飲食日漸富足，近年來罹患心血管疾病的年齡層大幅下降。尤其今年冬季較以往寒冷，心血管問題所引發的憾事接二連三，雖科技裝置有相關監測功能，但要揪出潛在風險，仍要至設有專業設備的醫療院所檢查較為妥當。

高風險群年輕化

榮新診所主任康宏銘指出，過去二十年內，具有心血管疾病潛在風險的年齡層逐漸下降至40-50歲。主要原因在於國人飲食習慣改變，外食頻率增加及三高族群人數上升、作息不正常等。種種因素所鑿成的長期的心血管壓力累積，將會使得氣溫劇烈變化時，突發意外的機率增高。

康宏銘也點出，40歲以前女性心血管疾病的發生率雖較男性低，但隨著進入更年期，男女的心血管疾病風險將漸趨相同，因此中年後自身心血管狀況的偵測與檢視，是男女均須定期留心的保健習慣。

科技設備助關「心」

除了維持良好生活、飲食習慣外，科技工具的活用也是預防心血管疾病的方法之一。不過民眾仍須注意，雖許多科技公司推出的穿戴性裝置都有偵測心律的功能，但技術的限制讓這類裝置無法揪出心血管潛在風險，仍要透過專業醫材的檢測才能找出病因。

各大醫療機構目前都備有各項檢測心血管機能的檢查，如動脈彈性檢查、自律神經檢查、運動心電圖和長天期心電圖等。目的都在協助民眾檢視心血管的運作是否健全，有無藥物治療之必要，為生活奮鬥之際仍要關「心」自身心血管風險，勿因自以為年輕而忽略健康，降低遺憾發生機會。

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