北榮萬人血清研究遭質疑違反知情同意 傳要求重啟調查

台北榮總病理檢驗部去年完成我國萬人血清學調查，找到11人帶有抗體，成果更在10月發表於醫學期刊《刺胳針區域健康－西太平洋》。當時衛福次長石崇良稱此項研究有循正常人體研究規定，通過倫理委員會（IRB）審查，但台灣受試者保護協會理事長林綠紅表示，因有民眾檢舉，衛福部已要求北榮重啟調查，預計今天下午開會。

有關北榮運用病人血清檢體進行COVID-19疫情研究發表於國際期刊一事，林綠紅去年12月底便已投書媒體表示，雖然該研究認為使用病患的剩餘檢體進行研究，屬最低風險，因此通過北榮的倫理委員會審查可免除知情同意。

但檢視該論文的內容，此篇論文由兩個研究計畫組成。分別是台北榮總倫理委員會的編號為2020-06-002CC、2020-06-011B，查看公開的倫理委員會會議紀錄通過的時間為2020年6月17日、6月12日，前者是簡易審查，後者是一般審查，前者以急診門診的病患檢體，後者以新冠肺炎確診病患的檢體為研究。

但林綠紅質疑，剩餘檢體若是溢出原本研究範圍，還是必須得到受試者同意，當時計畫送審查並通過時為6月，部分研究為7月進行，照理仍有時間取得受試者同意願不願意讓檢體做其他研究用途，不是難事。更何況，其中包含四位新冠肺炎確診病患，難以辨識，有違隱私保護，未經同意進行研究實屬不當。

林綠紅今天受訪時表示，據了解同時也有民眾關切相同的爭議，因此向衛福部檢舉，因此衛福部已要求北榮重起調查，並將於今天下午開會討論。

林綠紅說，就算是殘餘檢體也不可「不告而取」，否則就是嚴重違反人體研究法的規範。而且之前北榮也有其他關於癌症的研究也要使用剩餘檢體，卻被倫理委員會駁回可免除知情同意，因此北榮有必要重新討論倫理委員會當時的決議，不可因為是新冠肺炎而有不同標準。