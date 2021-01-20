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春節連假避塞車 高公局建議往返國6改走台63

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
高公局建議，台中地區民眾如欲往返南投地區，可直接利用台63線中投公路避開國道塞車路段。圖／高公局提供
高公局建議，台中地區民眾如欲往返南投地區，可直接利用台63線中投公路避開國道塞車路段。圖／高公局提供

春節連假將屆，高公局表示，國人於春節連假期間常前往南投地區旅遊，導致往國6車流常從霧峰系統回堵至國3快官路段，收假車流則從霧峰系統回堵至國6舊正交流道。建議台中地區民眾如欲往返南投地區，可直接利用台63線中投公路，避開國道塞車路段。

高公局表示，台中地區用路人利用台63線前往南投時，可由台中市五權南路直接進入台63線中投公路，於萬豐南向出口(約12公里處)駛出台63線銜接中118線(北岸路)後，即可通往國6舊正交流道；由國3往南之用路人，如遇霧峰系統壅塞回堵時，可提前從國3中投交流道駛出銜接台63線，再經由台63線萬豐南向出口及中118線(北岸路)通往國6舊正交流道。

高公局提醒，為導引用路人行駛該替代道路，沿線均設有螢光黃底往「台63 埔里」之替代道路指引標誌供遵循。

至於收假日，要從國6南投地區返回台中的民眾，高公局表示，如遇霧峰系統壅塞回堵時，則可從國6舊正交流道提前離開國6，循中118線銜接台63線，避開國道壅塞路段，沿線亦設有往「台63 台中」之替代道路指引標誌供遵循。

此外，春節連假期間，高公局也說，建議北部往返中南部民眾，可改走台61快速公路，不僅免費又快速。另也提醒用路人，國3西濱北向入口，於春節連假之2月14、15日全日封閉，民眾可續行台61至國3香山交流道再進入高速公路。

連假 春節

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