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全台空品6站紅害18站橘警 高雄是重災區
空品持續不佳，根據空品監測網顯示，中午全台有6測站紅害，其中高雄市就占5個，為「最大重災區」，另有18測站橘警，主要分布在台中以南縣市，高屏最嚴重；今明兩天空品都不佳，中部以南空品區都容易亮橘燈，等到22日南方雲系北移、各地降雨機率提升，空品才可望好轉。
紅害測站包括嘉義市、高雄市橋頭、高雄市林園、高雄市復興、高雄市前金、高雄市前鎮；台中市、彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣也共有18個測站出現橘色警戒。
空品監測網表示，今天環境風場為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件較差，且清晨及夜間風速弱，汙染物易累積。北部、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，雲嘉南、高屏局部短時間地區達紅色警示等級。
21日環境風場為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件較差，汙染物易累積。北部、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。
22日受南方雲系北移影響，清晨至上午西半部風速弱，擴散條件較差，仍易累積汙染物，午後台灣周圍水氣量增加，各地降雨機率提升，空氣品質可望好轉，好轉程度需視降雨強度、範圍及影響時間而定。
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