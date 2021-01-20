99歲阿嬤跌倒骨折 微創手術一周後就能下床行走

台中99歲楊黃姓阿嬤晚上在家不小心踩空跌倒，下肢疼痛無法起身站立，家人緊急送到童綜合醫院急診，經骨科醫師黃清順看診並檢查後，確認阿嬤的左大腿股骨轉子間骨折，立刻安排住院及手術，進行微創股骨轉子間骨折內固定復位暨重建手術，手術傷口不到10公分，復位後用以鋼板、髖螺釘固定患部，再灌注入人工骨進行強化，手術順利，術後一周即能下床行走，住院10天即出院返家休養。

昨天是阿嬤出院後第一次回診，她恢復狀況也非常好，童醫院表示，阿嬤出院當天，醫師黃清順與護理師更特地送上花束與禮物，恭喜阿嬤平安健康出院。阿嬤非常高興說，這段日子醫護都非常親切，也願意陪她聊天，醫護也都很仔細的照護。

童醫院骨科部醫師黃清順表示，造成高齡者骨折的兩個重要原因，就是骨質疏鬆與跌倒，常見的高齡者骨折為脊椎壓迫性骨折、肱骨近端骨折、撓骨遠端骨折、及股骨近端骨折，包括股骨頸骨折和股骨轉子間骨折等。