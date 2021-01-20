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彰化癌症篩檢今年擴大沿海7鄉鎮 加碼BC肝炎篩檢

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化沿海7鄉鎮癌症篩檢項目由子宮頸癌、乳癌、大腸直腸癌、口腔癌等4項癌症，再增加BC肝炎篩檢。記者林敬家／攝影
彰化沿海7鄉鎮癌症篩檢項目由子宮頸癌、乳癌、大腸直腸癌、口腔癌等4項癌症，再增加BC肝炎篩檢。記者林敬家／攝影

癌症發生人數年年上升，彰化縣府從2017年起運用台中火力發電廠撥付的促協金，為鄰近和美、伸港、線西鄉鎮民眾做癌症篩檢，民眾反應熱烈，今年再運用麥寮及永興發電廠撥付促協金，範圍擴大到鹿港、福興、芳苑及大城等沿海共7鄉鎮，還加碼增加BC肝炎篩檢。

彰化衛生局今天舉辦「癌症篩檢輕鬆做 健康禮劵大方送」宣傳活動，王惠美說，衛福部癌症登記統計顯示，近4年來癌症時鐘已撥快近半分鐘，每4分31秒就有1人罹癌，過去利用為3鄉鎮鄉親做癌症篩檢，許多人早期發現早期治療，沿海地區不僅地處空汙高風險地區，也是C型肝炎盛行率較高的區域，今年擴大到7鄉鎮，鼓勵更多鄉親出來做篩檢。

王惠美也提到，篩檢項目由子宮頸癌、乳癌、大腸直腸癌、口腔癌等4項癌症，再增加BC肝炎篩檢，2019年彰化配合中央2025年消除C型肝炎政策，擬訂3年減半、6年根除C肝目標，全面推動C肝篩檢，彰化去年已完成C肝篩檢治療6130人，治療人數提早1年達標，過去C肝治療需花費百萬治療，近年有政府照顧，呼籲鄉親及早篩檢。

彰化縣衛生局長葉彥伯說，根據過去幾年3鄉鎮癌站篩檢結果統計發現，許多癌症都朝向老年化，以前以為癌症好發在50歲中年期，實際上高齡罹患癌症的人數越來越多。

健保署醫療支出統計，2019年健保用於前10大癌症治療費用高達1千多億，若能更早接受癌症篩檢，就能帶來更高的初期癌症診斷率，甚至是癌前病變，這對患者治癒率、間接降低癌症死亡率及減少往後醫療費用支出有很大助益。

彰化衛生局為鼓勵癌症篩檢，即日起到今年9月30日，只要設籍在沿海7鄉鎮民眾，符合篩檢條件者，每完成1項篩檢就送100元超市健康禮券，最多可領500元。

彰化衛生局今天舉辦「癌症篩檢輕鬆做 健康禮劵大方送」宣傳活動，只要設籍在沿海7鄉鎮民眾，符合篩檢條件者，每完成1項篩檢就送100元超市健康禮券。記者林敬家／攝影
彰化衛生局今天舉辦「癌症篩檢輕鬆做 健康禮劵大方送」宣傳活動，只要設籍在沿海7鄉鎮民眾，符合篩檢條件者，每完成1項篩檢就送100元超市健康禮券。記者林敬家／攝影
彰化衛生局今天舉辦「癌症篩檢輕鬆做 健康禮劵大方送」宣傳活動，今年擴大到沿海7鄉鎮。記者林敬家／攝影
彰化衛生局今天舉辦「癌症篩檢輕鬆做 健康禮劵大方送」宣傳活動，今年擴大到沿海7鄉鎮。記者林敬家／攝影
彰化設籍在和美鎮、伸港鄉、線西鄉、鹿港鎮、福興鄉、芳苑鄉及大城鄉等7鄉鎮民眾，符合資格者可免費癌症篩檢。記者林敬家／攝影
彰化設籍在和美鎮、伸港鄉、線西鄉、鹿港鎮、福興鄉、芳苑鄉及大城鄉等7鄉鎮民眾，符合資格者可免費癌症篩檢。記者林敬家／攝影

癌症治療 C肝 衛生局

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