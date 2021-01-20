你壓力失衡嗎？ 醫師：活用科技偵測「心血管未爆彈」

心血管疾病是現代人最重要的健康問題之一，且發生年齡有年輕化的趨勢。除今年冬季較以往冷，寒流一波接著一波，「壓力失衡」也可能會誘發心血管意外事件，若平時調整良好生活習慣，或活用科技提早找出心血管可能的未爆彈，都有助於降低心血管疾病風險。

榮新診所家庭醫學科醫師康宏銘指出，根據該院去年8至10月健檢統計，在總計2300名受檢者中（男性855人，女性1445人，平均年齡40.4歲），血脂異常的比率高達45.4%，血壓偏高有39.1%，血糖偏高有14.5%，體重過重有40.1%，其中約有三成符合代謝症候群的診斷標準。

康宏銘指出，三高族群 (高血壓、糖尿病、高膽固醇)、肥胖及代謝症候群、有抽菸習慣、明顯心血管疾病家族史、作息不正常、經常心悸胸痛等，都屬於心血管疾病的高風險族群；另壓力失衡恐引起自律神經失調，誘發心血管意外事件。

針對如何預防心血管疾病，康宏銘指出，調整生活型態是主要方式，作息規律、避免熬夜，飲食避免高油高鹽，戒菸戒酒，必要時配合醫師指示採行積極藥物治療，才能降低心血管疾病的危機。

此外，康宏銘表示，可活用科技工具以了解自己的心血管狀態，如：動脈彈性檢查（脈波傳導速度）、頸動脈超音波、冠狀動脈電腦斷層、自律神經檢查（心律變異分析）、心臟超音波、一般心電圖、運動心電圖、長天期心電圖等。

若要實際檢測動脈硬化的程度，康宏銘表示，可透過動脈彈性檢查、頸動脈超音波、冠狀動脈電腦斷層等了解，並視需要採取積極的藥物治療。電腦斷層檢查方式幾乎可以取代侵入性心導管的檢查方式，可以檢測冠狀動脈有無鈣化、窄化，但有暴露在輻射的風險。

若要監測心率變化，康宏銘指出，一般心電圖能短暫監測；運動心電圖可檢測運動時的心律、血壓、心跳變化。

康宏銘指出，除高風險族群外，一般民眾若擔心有心血管疾病風險，可至一般健檢診所檢查，經由抽血、動脈彈性分析、頸動脈超音波分析能得到初步的風險判定。

康宏銘說，心血管疾病發生年齡逐漸年輕化，青壯年族群常自認為還年輕，或是因生活忙碌，就忽略了自身的健康。近期寒流也出現30、40歲猝死的案例，對於血管疾病的高風險族群，在天冷時除了注意保暖，有慢性病者應遵照醫囑用藥，留意溫差，也可適當運用各種科技工具檢測，提前偵測心血管未爆彈以降低遺憾發生的機會。