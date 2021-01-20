埤塘養殖業者盼納管 農委會：會照顧當地業者

桃園埤塘養殖業者出現延遲性寒害，台灣鯛陸續浮起，今年又遇到休耕禁止放水，影響台灣鯛的出貨秩序，政策多不確定性大，埤塘養殖業者希望政府能納管，未來能多關照養殖業者權益。

業者反映，長期以來，埤塘養殖業者與周邊農田灌溉長期以來有依存關係，稻作抽穗需要水時，埤塘放水供應農田；稻田收割，埤塘業者也順勢抓魚收穫；但今年因為休耕，埤塘禁止放水，打亂養殖業者收穫期，再遇到幾波寒流擴大損失。

農委會農水署長蔡昇甫表示，原本埤塘依法是不能養魚的，但考量埤塘養殖有其歷史因素，因此修訂農田水利法時，有特別考量，允許在不影響水資源儲存、灌溉的前提下，埤塘可以作為其他用途使用，但今年情況特殊，乾旱嚴重，因此埤塘不能放水，放水會影響當地水資源，在停灌補償中也公告，在管理處供水範圍內的養殖業者，也能等同申請停灌補償，對業者也有一定程度的照顧。

蔡昇甫表示表示，除了納為休耕補助外，魚屍部分也主動與桃園市政府聯繫，地方環保局也通令區公所幫忙，行政聯繫多；但他表示，並非一定要放水把水位降低才能捕魚，只是多花點技術、人工成本而已，並非沒有放水就不能捕魚，需要從國家整體角度來看待，他認為業者應共體時艱，該漁業捕撈的時候就捕撈，但後續農水署會進行更細部的作業指引，給當地管理處與業者，兼顧稻作灌溉與埤塘養殖。

農委會漁業署養殖組長陳建佑表示，漁業署樂見埤塘養殖合法納管，對於當地養殖法制化樂見其成，也對當地產業進行輔導，衛生安全抽檢也不會漏掉；根據桃園市陸上魚塭管理規則，只要有合法水權、土地合法經營，有主管機關的相關證明文件，農業局管理陸上魚塭，就沒有問題。