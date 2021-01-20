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金酒公司今天抽出4千瓶玉璽酒 民眾轉手現賺一倍

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金酒公司玉璽酒抽籤活動，由金門縣長楊鎮浯與各局處主管、鄉鎮長共同啟動。記者蔡家蓁／攝影
金酒公司玉璽酒抽籤活動，由金門縣長楊鎮浯與各局處主管、鄉鎮長共同啟動。記者蔡家蓁／攝影

備受矚目金酒公司玉璽酒抽獎活動今天上午舉行，由電腦從符合資格的110年春節公民配售酒的1萬1千多人中抽出幸運的4千人，每人可購得「金牛犇騰」玉壐酒1盒，酒度56度，容量0.6公升，據了解，今年的玉璽酒每盒價購為新台幣1萬6800元，但坊間已經喊外加1、2萬收購，成為不少民眾期待的過年紅包

金酒公司於今天上午10時30分在金門縣政府多媒體簡報室進行公開抽籤，由金門縣縣長楊鎮浯、民政處處長蔡西湖、財政處處長孫國智、政風處處長陳治平、主計處處長王崑龍及金門酒廠總經理楊駕人與各鄉鎮長、國立金門大學資訊工程系主任趙于翔等人一同見證抽籤儀式，在縣長楊鎮浯按下抽籤啟動鈕後，用電腦亂數抽出幸運者4千名金門鄉親。

楊鎮浯表示，金酒公司作為金門的龍頭企業，除了追求利潤外，也要善盡社會責任，玉璽酒非常受到消費者喜歡，每次都供不映求，若用過去的配售方式，民眾都要排隊才能購買，為避免因排隊人潮擁擠、長時間且近距離接觸所可能衍生的群聚傳染風險，所以此次才採用抽籤方式。

對於不少民眾質疑今年的玉璽酒賣價偏貴，一瓶就要賣1萬6800元，比往年的9990元漲了許多，相當不合理，對此，楊駕人回應是原物料與包材的成本都提高，他們才會配合調漲。

據了解，這款酒目前坊間的收購價看漲，有酒商喊多加1、2萬元收購，等於抽到酒的民眾，轉手馬上現賺一倍；另外，金酒公司也推出優惠銷售組合，組合一為0.6L-56度金牛犇騰玉璽酒1盒及0.6L-58度金門高粱酒12瓶，銷售優惠價為1萬9000元；組合二為0.6L-56度金牛犇騰玉璽酒1盒及0.6L-58度2020庚子鼠金門高粱酒12盒，銷售優惠價為1萬8800元。

中籤名單將於今日下午17時起至金門酒廠官方網站查詢(http://www.kkl.com.tw)，金門酒廠也會同步寄發中籤通知單。若對於中籤名單或價購有任何問題，可撥打金酒公司服務專線0800-033-823或 082-325628轉86335、86303洽詢。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金酒公司的玉璽酒抽籤活動，今天上午舉行，縣長楊鎮浯與各局處主管出席見證。記者蔡家蓁／攝影
金酒公司的玉璽酒抽籤活動，今天上午舉行，縣長楊鎮浯與各局處主管出席見證。記者蔡家蓁／攝影
金酒公司的玉璽酒抽籤活動今天上午舉行，縣長楊鎮浯（左）將符合資格的縣民抽獎資料，交給金酒公司總經理楊駕人。記者蔡家蓁／攝影
金酒公司的玉璽酒抽籤活動今天上午舉行，縣長楊鎮浯（左）將符合資格的縣民抽獎資料，交給金酒公司總經理楊駕人。記者蔡家蓁／攝影

金門 楊鎮浯 紅包

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