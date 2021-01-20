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影／南部10大消費新聞出爐 「萊豬」高居榜首

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
消基會南區分會主委譚大純公布2020南部十大消費新聞。記者王昭月／攝影
消基會南區分會主委譚大純公布2020南部十大消費新聞。記者王昭月／攝影

中華民國消費者文教基金會南區分會今早公布「南部年度10大消費新聞」票選結果，其中「美國萊豬開放進口」新聞高居榜首，第2名是民眾瘋搶口罩酒精及相關防疫用品新聞，顯見全民在食安及疫情兩大威脅下，度過悶爆的2020年。

消基會剛票選出爐的南部年度10大消費新聞依序是，1、美國萊豬開放進口，2、民眾瘋搶口罩酒精及相關防疫用品，3、台南維冠大樓災民求償，法官判賠。4、振興券109年7月15日上路，消費3千退2千。5、新冠肺炎影響，旅遊退團潮湧現，重創旅遊業。6、高雄玉山銀行理專盜領1.4億。7、藥品出包，紀錄造假，杏輝等三藥廠遭食藥署列黑名單。8、消保處抽查50件預售屋契約僅4件合格，9、防疫宅在家，網購外送勢力乘勢而起，電商出頭天。10、110新制上路，手搖飲需標示總糖量及總熱量。

消基會南區分會表示，這次南部10大新聞以萊豬開放居首，與進行票選的時間剛好相關議題正熱不無關聯。

南區分會主委譚大純說，10大新聞中與疫情相關的有4則，佔最大宗，顯見對民眾生活影響廣泛。過去幾年選出的10大消費新聞，多數都與食安有關，今年限縮到只剩萊豬與手搖飲2事件，表示民眾關注消費議題的取向已多樣化，其中跟疫情相關的消議題方興未艾，為避免引起消費大眾過度恐慌，消基會期許媒體下筆著重科學性與知識性，少些私人臆測與情緒性描述。、

萊豬 疫情 消基會

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