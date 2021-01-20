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整天淚漣漣 可能是急性淚囊炎

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
醫師表示，若民眾每天流眼淚，要小心是患得「急性淚囊炎」，應立即就醫檢查。圖／台北慈濟醫院提供
醫師表示，若民眾每天流眼淚，要小心是患得「急性淚囊炎」，應立即就醫檢查。圖／台北慈濟醫院提供

53歲梁太太近來被「流眼淚」困擾，眼睛會自動蓄滿淚水，隨時溢出，日前更是眼頭紅腫、流膿。醫師診斷後認為是「鼻淚管阻塞」造成的「急性淚囊炎」，決定以新式的「內視鏡淚囊鼻腔吻合手術」治療，透過內視鏡，在不留傷口的情況下，重建淚液通道。梁太太術後住院一天出院，恢復日常生活，不再為眼淚所苦。

「淚液」有保護眼球、潤滑角膜、排除眼睛雜質等功能，人體多餘的淚水，會從眼睛內側的鼻淚管流到鼻腔排出，一旦鼻淚管阻塞，淚水無法從鼻腔排除，積聚眼眶，便是「溢淚」，若無適時處理，可能因淚水積聚導致視力模糊、發炎、感染，嚴重甚至有蜂窩性組織炎的危險。

慈濟醫院眼科部醫師何旻潔醫師指出，造成鼻淚管阻塞的原因繁多，可分先天性、後天性兩種：鼻淚管在鼻腔出口有一個瓣膜（Hasner Valve），通常在出生後會打開暢通，但是有2%~6%的嬰兒在出生時，此瓣膜未完全暢通，造成先天性鼻淚管阻塞；後天阻塞原因則以老化、結膜炎、感染造成之沾黏或是外傷最常見，其餘像是一些鼻腔疾病、化學治療、放射療法或是腫瘤也可能造成鼻淚管阻塞。

當病人因溢淚求診，醫師會以細隙燈檢查淚膜高度，輔以「螢光染劑測試」或「淚囊沖洗」確認鼻淚管阻塞程度，若只是輕微阻塞，多數患者的鼻淚管會在淚囊沖洗時被疏通，同時達到治療效果；若阻塞情形嚴重，則會透過「氣球擴張術」或「淚囊鼻腔吻合術」治療。然而「氣球擴張術」雖可藉著撐開狹窄處，置放人工鼻淚管，但成功率僅約50-60%，且術後有再度狹窄的可能，因此只適用於中等程度的阻塞。

何旻潔醫師說明，新式的「內視鏡淚囊鼻腔吻合術」結合內視鏡，直接從鼻腔進入手術，免於顏面瘀青、留疤和韌帶破壞，醫師在骨骼切除、瓣膜掀開後，置入可吸收的固定用海綿與暫時性的人工鼻淚管，三個月後取出，即可成為永久性通道，成功率逾85-90%，且病人外觀正常、不會有異物感。

何旻潔補充，流目油、整天流眼淚是許多年長者的共同困擾，眼睛因為吹風、異物、打呵欠等刺激而流淚是正常的，但若成天都感覺眼睛有水流淚，就建議到眼科檢查，以免因鼻淚管阻塞的初期症狀不明顯，而延誤治療。

醫師 手術 患者

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