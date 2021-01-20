聽新聞
test
0:00 / 0:00

男子摔倒後意識混亂 竟是黴菌引發腦膜炎造成

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投醫院神經內科醫師鄭耕兆提醒，隱球菌症狀容易被以為是感冒，病患應告知接觸史以便醫師正確判斷病情。圖／南投醫院提供
南投醫院神經內科醫師鄭耕兆提醒，隱球菌症狀容易被以為是感冒，病患應告知接觸史以便醫師正確判斷病情。圖／南投醫院提供

南投縣40歲羅姓男子頭痛超過兩周，吃止痛藥無法改善，在家跌倒後還出現意識混亂、情緒起伏大，家人緊急送他就醫，醫師從腦脊髓液檢查，發現他是隱球菌引發腦膜炎經抗生素治療後，現已出院，後續需返診追蹤。

南投醫院神經內科醫師鄭耕兆說，隱球菌是種黴菌，存在土壤、鴿糞、植物等環境中，可從呼吸道吸入感染，也可能經由傷口或飲食感染。健康成人不易遭受感染，但是免疫力缺陷患者是高風險族群。

隱球菌入侵身體後，不一定會有症狀，取決於患者的免疫狀況。根據侵犯肺、皮膚黏膜、泌尿道、眼睛等不同器官，可能會出現不同症狀，若感染中樞神經系統，則可能引起腦膜炎。有些民眾遭受感染後，由於不了解疾病的嚴重性而隱忍或自行服藥，而拖延了就醫時機，嚴重恐危及生命。

羅姓患者接受詳盡檢查，醫師發現他罹患少見的免疫疾病「抗GMCSF因子抗體症候群」，南投醫院感染科廖嘉宏主任表示，目前致病機轉尚未明確，不清楚兩者間是否具有關聯性，但已在多名隱球菌併發腦膜炎患者檢測出該自體免疫抗體。

鄭耕兆提醒，隱球菌感染症狀較不典型，容易被以為是感冒而忽略，導致病情延誤。醫師表示若出現肺炎、頭痛、發燒、視力喪失甚至合併意識不清、譫妄、抽搐等症狀時應盡速就醫，並主動告知醫師相關訊息，如接觸史等資訊，以及早治療。

醫師 患者 頭痛

延伸閱讀

暖暖包誤當料理包 八旬翁拌麵吃下肚住院躺2天

全台急凍！穿發熱衣禦寒卻愈穿愈癢？不會熱？ 專家曝「保暖禁忌」小心冷到

南投醫院安寧病患遺族關懷 陪家屬走過生命幽谷

白髮染黑卻白得更快？ 與老化無關！專家曝變白「真相」

相關新聞

都是24h營業、什麼都有賣！鄉民分析「小北百貨人氣為何慘輸唐吉訶德」

日本生活雜貨店「唐吉訶德」來台展店，令不少民眾瘋狂排隊搶購，不過台灣早有一間性質雷同的「小北百貨」，卻從未見過民眾如此熱情支持，有網友對此相當不解，直問「兩間店到底差在哪？」

抑制新冠肺炎發生機率 名醫江坤峻呼籲多攝取「這款維生素」

對於疫情嚴峻景況，現任敏盛醫院副院長、乳房外科醫師江坤俊認為醫界已逐漸摸索出治療新冠肺炎的規則，並呼籲民眾多補充「維生素D」，因為缺乏維生素D得到COVID-19的機率會上升，預後也會比較差。

春節哪裡人潮最多？主計總處：北港朝天宮

春節即將來臨，主計總處研究春節月分國人那兒去？發現農曆春節民眾喜愛到各地廟宇參拜走春。去（109）年1月，國內宗教場所湧...

台彩春節加碼8.6億！創近4年新高 這「4縣市」中獎率最高

對許多民眾來說，過年不可或缺的休閒活動之一就是買彩券。

影／南部10大消費新聞出爐 「萊豬」高居榜首

中華民國消費者文教基金會南區分會今早公布「南部年度10大消費新聞」票選結果，其中「美國萊豬開放進口」新聞高居榜首，第2名...

「隔夜醉」也會酒駕！ 清晨4時至中午是酒駕高風險時段

年關將近，為了防制酒駕，交通部道安會與財團法人台灣酒與社會責任促進會共同舉辦記者會，宣傳「隔夜醉」的重要性。根據促進會調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。