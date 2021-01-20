「隔夜醉」也會酒駕！ 清晨4時至中午是酒駕高風險時段

年關將近，為了防制酒駕，交通部道安會與財團法人台灣酒與社會責任促進會共同舉辦記者會，宣傳「隔夜醉」的重要性。根據促進會調查，發現儘管有近9成的民眾知道隔夜醉這個名詞，但卻有高達5成民眾對隔夜醉有錯誤認知，包括吃解酒藥可以避免隔夜醉，或是認為睡一覺醒來就可以開車。

根據促進會調查，總計1136名民眾受訪，發現有高達89.5％的民眾聽過「隔夜醉」，有90.7％的民眾認為隔夜醉是宿醉的意思，且有45.1%的民眾認為，喝酒臉紅是酒精代謝得快，63.8%的民眾認為隔夜醉與酒量好壞有關，有21.3%的民眾認為，前晚喝酒到半夜，睡一覺後，隔天早上可以開車，且有62.9％的民眾認為，有在健身、運動的人，酒精代謝較快。

基隆長庚腸胃科醫師錢政弘說，其實民眾對於隔夜醉有很多錯誤的認知，例如其實隔夜醉與酒樣的好壞無關，且有在運動健身的人，酒精代謝的速度也沒有比較快。呼籲民眾，無論有無症況，只要喝酒就要避免開車。

酒與社會責任促進會理事長阮道明表示，促進會從106年開始發起「不酒駕我行」宣誓活動，原定目標是要在五年內募集人數達10萬人，但去年宣誓人數已高達16萬人，換句話說，不酒駕已成為全民運動，但下一步是要釐清觀念，避免民眾在自認安全的情況下，反而成為酒駕肇事的高危險群。

實際上，根據警政署統計，104年全台酒駕肇事件數總計6658件，逐年遞減，去年僅剩4091件，降幅高達38.6％；至於酒駕肇事時段，則以清晨4時至中午12時，佔整體酒駕時段近2成，顯示白天仍有酒駕肇事風險，也有不少民眾輕忽隔夜醉的危險性。

交通部長林佳龍表示，酒駕肇事件數雖然有下降，但這個數字還是很高，仍然希望做到酒駕零容忍，也就是開車不喝酒，喝酒不開車。