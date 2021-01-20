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抑制新冠肺炎發生機率 名醫江坤峻呼籲多攝取「這款維生素」

聯合新聞網 / 綜合報導
現任敏盛醫院副院長、乳房外科醫師江坤俊認為醫界已逐漸摸索出治療新冠肺炎的規則，並呼籲民眾多補充「維生素D」。圖擷自江坤俊醫師粉專
現任敏盛醫院副院長、乳房外科醫師江坤俊認為醫界已逐漸摸索出治療新冠肺炎的規則，並呼籲民眾多補充「維生素D」。圖擷自江坤俊醫師粉專

新冠肺炎疫情肆虐全球，而防疫表現良好的台灣也在日前爆發部立桃園醫院群聚感染事件，在8天內累積出9件本土確診個案。對於疫情嚴峻景況，現任敏盛醫院副院長、乳房外科醫師江坤俊認為醫界已逐漸摸索出治療新冠肺炎的規則，並呼籲民眾多補充「維生素D」，因為缺乏維生素D得到COVID-19的機率會上升，預後也會比較差。

江坤俊18日在臉書發文指出，近來COVID-19成為全世界的痛，就算再過50年，我們也不會忘記這段慘痛的日子，連續2年的農曆年都要在COVID-19的陰影下度過，雖然日子難熬，但請大家不要過度恐慌。

他表示，去年COVID-19剛發生，醫界對這個病很陌生，現在醫界對COVID-19的治療早已摸索出規則，治療的品質和去年絕對不可同日而語，「但我想說的是，請大家補充適量的『維生素D』」，有愈來愈多的證據顯示，缺乏維生素D得到COVID-19的機率會上升，預後也會比較差。

他說明，維生素D和呼吸道黏膜功能息息相關，又可調節免疫力，所以對COVID-19和流感的發生率會有抑制的效果。另外，COVID-19患者會產生嚴重併發症一部分和免疫風暴有關，適量的維生素D可以降低免疫風暴發生。

他也再次呼籲，「請大家在這關鍵時刻補充適量維生素D來保護自己，我不想神化維生素D，它也只不過是個營養素，和我一樣普通，請大家堅守自己的崗位，風雨中將過去，平靜一定會來，我相信醫護人員，沒有人會逃離自己的戰場」。

COVID-19 新冠肺炎

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