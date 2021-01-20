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都是24h營業、什麼都有賣！鄉民分析「小北百貨人氣為何慘輸唐吉訶德」

聯合新聞網 / 綜合報導
日本唐吉軻德「DON DON DONKI」19日正式開幕，一開店就吸引大批民眾排隊，店內人人手拿購物籃準備購物。 圖／聯合報系資料照（記者蘇健忠攝影）
日本唐吉軻德「DON DON DONKI」19日正式開幕，一開店就吸引大批民眾排隊，店內人人手拿購物籃準備購物。 圖／聯合報系資料照（記者蘇健忠攝影）

日本生活雜貨店「唐吉訶德」來台展店，令不少民眾瘋狂排隊搶購，不過台灣早有一間性質雷同的「小北百貨」，卻從未見過民眾如此熱情支持，有網友對此相當不解，直問「兩間店到底差在哪？

「唐吉訶德」台灣首店昨（19日）開幕，標榜24小時營業、主打從藥妝到水果、海鮮什麼都有，讓民眾為之瘋狂，徹夜不睡排隊嚐鮮。不過台灣其實早有一間「小北百貨」，也是24小時營業，同樣食喝玩樂樣樣都賣，連年菜都有，人氣卻輸唐吉訶德一大截。有網友為此鳴不平，想知道小北百貨到底輸在哪，「難道是日本的雜貨店比較好嗎？」

有網友表示真的就是因為「日本來的」，逛唐吉訶德可以買到日本製商品，小北百貨則多是中國製，「就是日本的比較好啊，你都說了」、「唐吉軻德＝日本製，小北百貨＝中國製」、「日本監製跟台灣監製的差別」。不過有人立刻反駁，其實唐吉訶德賣的不見得全是日本製，中國製商品佔比也不低，「唐吉軻德明明一堆中國製的東西」、「唐中國制比小北還多」。

也有人認真比較兩者差異，「小北有美食區嗎」、「小北沒有生鮮跟現做食物啊」、「沒有TENGA」、「小北沒18禁專區」、「大一點的唐吉訶德連精品都有賣（指日本）」，甚至還有網友表示「光聽店歌就潮爆了好嗎」。

不過也有網友認為兩者差異頗大，不該拿來比較，且小北百貨商品貼近台灣日常家用，適合臨時「救急」。「明明商品內容比重差異很大，老是拿來比也是莫名其妙」、「會覺得小北跟唐吉訶德很像的真不曉得在想什麼」、「除非要買特定真的唐吉軻德才有的商品，救急去小北就好」、「其實唐比較像光南」。

唐吉訶德 日本

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