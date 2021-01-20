台南最大遶境原估逾萬人 開基玉皇宮宣布因應防疫取消

位在台南北區的開基玉皇宮原本預計在1月23、24日舉辦建醮遶境活動，來自全台30個交陪境，預估超過1萬3千人參與盛事，不過，隨著國內疫情攀升，今天上午開基玉皇宮宣布取消遶境，多次面對鏡頭對各友宮鞠躬道歉。

台南市副市長趙卿惠上午率領民政局、消防局、衛生局、區公所等單位到開基玉皇宮，她表示，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天「強烈建議」停辦各大型活動，市長黃偉哲昨晚也宣布取消月津港燈節、鹽水蜂炮，所以她今天特地拜訪近日要舉辦大型建醮的宮廟，「強烈建議」取消或停辦延期大型活動，尤其開基玉皇宮建醮遶境在台南宮廟極具指標性，希望能配合防疫政策。

開基玉皇宮主委涂大松表示，這次建醮遶境籌備將近2年，有來自全台30個交陪境參與，已有1萬3千人報名，大家陣頭都請了，但為了全民防疫，負起社會責任，這不是單一宮廟的問題，才會決定取消。建醮總幹事王周全說，原訂23日就開始遶境，現在臨時取消真的對各友宮感到不好意思，會逐一到友宮道歉，並將原本購買要發給各友宮的口罩，再發送給他們。

隨後，民政局長顏振標也到北區開基天后祖廟，該廟2月14日大年初三將舉辦建醮遶境，希望他們取消或停辦延期。對此，廟方表示會再開會討論，盡速做出決定。