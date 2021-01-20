擴散條件差 中南部27空品測站亮橘燈

日本「驚安殿堂‧唐吉訶德」台灣首號店「DON DON DONKI西門店」19日正式開幕，大批人潮從開門前排隊至半夜不停歇，店家甚至直接在排隊尾端舉起看板告知「目前等候時間還要5小時」，有網友好不容易擠進去後哀嚎「裡面超地獄，隊伍根本不會動」、「結帳卡到無法逛」，最後落荒而逃。

2021-01-20 08:43