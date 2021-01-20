快訊

部桃院內群聚再升溫？ 陳時中14：00親上火線說明

不逆風 柯文哲宣布台北燈節延後 年貨大街取消實體活動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

擴散條件差 中南部27空品測站亮橘燈

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
中南部有27測站亮橘燈。圖／取自空品監測網
中南部有27測站亮橘燈。圖／取自空品監測網

今天環境風場轉為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件較差，汙染物易累積，根據空品監測網上午9時觀測，中南部有27測站亮橘燈，集中在台中、彰化、嘉義、高雄、屏東地區，提醒民眾外出注意。

今日各地空品，北部、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

21日環境風場為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件較差，汙染物易累積。北部、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

22日受南方雲系北移影響，清晨至上午西半部風速弱，擴散條件較差，仍易累積汙染物，午後台灣周圍水氣量增加，各地降雨機率提升，空氣品質可望好轉，好轉程度需視降雨強度、範圍及影響時間而定。北部、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；竹苗及中部空品區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

屏東 嘉義 金門

延伸閱讀

樂天國際銀行正式在台上線營運！成為台灣首家純網銀服務業者

離岸風電開發 環署緊盯

20日清晨竹苗低溫10度 西半部白天高溫27度

台灣首家！純網銀「樂天國際銀行」正式對外營運

相關新聞

結帳等5小時！唐吉訶德半夜擠爆 網友嚇曝：最可怕的是這區

日本「驚安殿堂‧唐吉訶德」台灣首號店「DON DON DONKI西門店」19日正式開幕，大批人潮從開門前排隊至半夜不停歇，店家甚至直接在排隊尾端舉起看板告知「目前等候時間還要5小時」，有網友好不容易擠進去後哀嚎「裡面超地獄，隊伍根本不會動」、「結帳卡到無法逛」，最後落荒而逃。

高溫上看28度！ 吳德榮：天氣大幅回暖 日夜溫差達15度

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天西半部晴朗穩定，東半部多雲偶有局部短暫雨的機...

每月飼料費「多1輛車」 豬價恐漲

新冠肺炎疫情影響，全球貨櫃短缺，飼料原料黃豆、玉米進口受衝擊，國內油脂大廠、飼料廠暫停出貨或調高飼料價格，有養豬業者每月...

台彩加碼8.6億元！大樂透春節連開13天 首創現金加Gogoro

金牛年即將來臨，台灣彩券公司昨宣布，今年春節加碼八點六億元，創近四年新高。大樂透頭獎二月九日起連十三天開獎，史上最長，並...

長坐引起腰椎神經壓迫 微創脊椎手術還貨車司機春天

1名62歲大貨車司機，去年底左側腰突然開始疼痛，有時候甚至痛到睡不著。經透過核磁共振檢查，確診是第四節腰椎嚴重神經壓迫，...

擴散條件差 中南部27空品測站亮橘燈

今天環境風場轉為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件較差，汙染物易累積，根據空品監測網上午9時觀測，中南部有27測站亮橘燈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。