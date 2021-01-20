中南部空氣品質差！ 把握今天好天氣 未來一周先濕後冷

天氣風險公司分析師賴忠瑋表示，今天西半部各地天氣相當穩定，甚至比昨天還要更溫暖，不過日夜溫差仍然顯著，迎風面東半部雲量偏多，降雨有比昨天略增加的趨勢。

另外今天也要注意空氣品質，偏東風導致西半部背風側擴散條件不佳，尤其中南部空氣品質可達對敏感族群不健康等級。環保署提醒中部、高屏地區、嘉義、斗六地區 敏感族群應減少在戶外劇烈活動(橘色提醒)。

穩定的天氣就到今天，他說，明天開始到下周二、周三左右的天氣會先濕後冷。目前位於菲律賓東方海面有較多水氣，正逐漸隨氣流北上，預計未來會從台灣東側通過，再北上到日本的琉球群島附近。

他說，今天東部的水氣就會比昨天略微增加，周四下半天到周六上半天是主要影響時間，影響最顯著的時間是周五，預計全台灣都有降雨的機會。周六下半天水氣就會逐漸減少遠離，各地降雨趨緩，西半部逐漸可見陽光，東半部多雲局部短暫雨。

賴忠瑋表示，周五晚上將有下一波東北風增強帶來冷空氣，加上有南方水氣的影響，預計迎風面的北部和東北部的降雨會增加，天氣也會轉為相對濕冷。雖然這波冷空氣不算特別強，預計影響到下周一，不過周六起到下周一、周二雲量減少，輻射冷卻效應仍會使得溫度有感下降，北部、南部和東部會降到14至15度左右，中部空曠地區甚至會降到12至13度。