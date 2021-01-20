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結帳等5小時！唐吉訶德半夜擠爆 網友嚇曝：最可怕的是這區

聯合新聞網 / 綜合報導
日本唐吉軻德「DON DON DONKI」19日正式開幕，西門町首店24h營業，大批民眾排隊等候入場。 圖／聯合報系資料照（記者蘇健忠攝影）
日本唐吉軻德「DON DON DONKI」19日正式開幕，西門町首店24h營業，大批民眾排隊等候入場。 圖／聯合報系資料照（記者蘇健忠攝影）

日本「驚安殿堂‧唐吉訶德」台灣首號店「DON DON DONKI西門店」19日正式開幕，大批人潮從開門前排隊至半夜不停歇，店家甚至直接在排隊尾端舉起看板告知「目前等候時間還要5小時」，有網友好不容易擠進去後哀嚎「裡面超地獄，隊伍根本不會動」、「結帳卡到無法逛」，最後落荒而逃。

2020年受疫情影響，台灣人已許久無法踏出國門，只能靠網購海外商品解解饞，故日本知名生活雜貨店「唐吉訶德」台灣首號店一開幕，整日人潮不斷，加上該店主打24小時營業，排隊人潮更是從白天擠到半夜，不少民眾打著「半夜人少較好逛」的主意，來到現場都傻眼了。

從20日半夜起，陸續有網友在臉書社團「台灣唐吉軻德 分享老實說 (DON DON DONKI)」回報現場盛況，懇切勸告「進來請三思」，因為人真的太多了，店家甚至廣播「結帳需等5小時」，由於唐吉訶德結帳處在1樓，顧客入場後會搭扶梯直上3樓再往下逛，不少人都因為卡在結帳無法動彈，最後放棄走人。「進去簡單，出來麻煩，什麼都沒買就走了」、「請支援收銀」。

網友分享半夜人潮盛況。 圖／翻攝自臉書社團「台灣唐吉軻德 分享老實說 (DON DON DONKI)」
網友分享半夜人潮盛況。 圖／翻攝自臉書社團「台灣唐吉軻德 分享老實說 (DON DON DONKI)」

網友也評比店內「最地獄」的區域就在二樓生鮮區，因為排隊入場其實很迅速，但人潮過多，入場後根本無法好好逛，商品一旦錯過也難再回頭選購，到了二樓就開始排隊等結帳，幾乎都要等候2小時才能輪到，且因人群擁擠，因為過度擁擠，「現場空氣很悶很悶很悶很悶很悶」，有網友更表示因為需戴口罩「差點呼吸不過來」。「在二樓卡了兩個小時，剛才廣播說結帳要等5小時」、「剛到家。排隊時間11：45、結帳時間3：58，建議不要半夜去。白天結帳櫃檯比較多，大夜只開8個櫃檯，結帳回堵到二樓生鮮區，動彈不得根本無法逛！」、「排隊進場很快，真正無法動彈是二樓生鮮區！」

不過至早上7點，店外已無排隊人潮，店內狀況也恢復到可輕鬆逛的程度。

網友分享，早上7點店外已無排隊民眾。 圖／翻攝自臉書社團「台灣唐吉軻德 分享老實說 (DON DON DONKI)」
網友分享，早上7點店外已無排隊民眾。 圖／翻攝自臉書社團「台灣唐吉軻德 分享老實說 (DON DON DONKI)」

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