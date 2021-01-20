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高溫上看28度！ 吳德榮：天氣大幅回暖 日夜溫差達15度

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高溫上看28度！ 吳德榮：天氣大幅回暖 日夜溫差達15度

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
今天白天各地天氣。圖／取自氣象局網站
今天白天各地天氣。圖／取自氣象局網站

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天西半部晴朗穩定，東半部多雲偶有局部短暫雨的機率。天氣大幅回暖，日夜溫差達15度以上。北部13至26度，中部12至27度，南部13至28度，東部14至25度。

明天氣溫續升，北部高溫約28度，中南部29、30度。西半部晴時多雲，東半部有局部短暫雨。

他說，最新模式模擬，已將原先模擬鋒面醞釀位置向東調整，故其伴隨的明顯降雨，也調整至台灣東側海面，台灣僅受到輕微的影響。

周五水氣增多，北部、東半部轉有局部短暫雨的機率，中南部雲量略增。周六北部好轉為多雲，中南部多雲時晴，東半部仍有局部短暫雨的機率；下午起氣溫逐漸下降。

周日至下周二受乾冷空氣影響，各地再轉為晴朗穩定，東半部偶有局部零星降雨的機率；此波冷空氣顯然比前幾波都弱許多，白天陽光下舒適，早晚偏涼微冷。

下周一、周二清晨因輻射冷卻效應加成，是否有短暫觸及大陸冷氣團定義的機率？則需再觀察。

冷氣團 吳德榮

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