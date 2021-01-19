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飼料飆漲恐衝擊豬價 養豬業者喊苦：每頭豬多吃一千元

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
黃豆、玉米價格波動導致飼料價格上漲，恐連帶衝擊豬價。本報資料照片
黃豆、玉米價格波動導致飼料價格上漲，恐連帶衝擊豬價。本報資料照片

黃豆、玉米飼料價格大漲，產業界指出，目前貨櫃缺乏，空櫃大多只願意裝載高價的電子產品，導致玉米、黃豆「有錢也難買」；養豬業者說，現在豬價看似不錯，但因為飼料價格節節上升，每頭豬換算「多吃了一千元」，成本難以負荷。

中華民國養豬協會理事長楊杰表示，飼料價格真的漲很多，今年十月開始原料成本就蠢蠢欲動，主因是船運費用提高，期貨價格也上漲，這波原料價格漲最大是玉米、黃豆，以前很少一起漲，這次卻同時出現相當大的漲幅，玉米從近7元漲到9元，未來可能到10元，黃豆粉則從12元漲到18元。

楊杰表示，一頭豬的飼料結構約有六成以上是玉米，兩成為黃豆粉，幾乎每一公斤飼料大概漲了三元以上，而一頭豬從小到大約要吃三百公斤飼料，因此一頭豬成本單單飼料就差一千多元，雖然毛豬拍賣價格最近漲到77元，一頭豬約120公斤，其中有8元至9元都花在增加的飼料費。

楊杰說，毛豬漲價是供需問題，近期因為年節需求加上外界對進口豬有疑慮，因此豬肉價格才上漲，現在反而擔心到了年節過後需求下降，價格又要跌了，但這批豬反而是吃更貴的飼料，要觀察春節過後豬價能否維持70元以上。

豬價 漲價 春節

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