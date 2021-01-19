台灣燈會32年首停辦創作者心血怎辦？ 觀光局回應了

台灣新冠肺炎防疫出現醫院群聚感染，今天又增四例本土案例，防疫再度緊張。行政院今下午宣布今年台灣燈會停辦，這也是32年來首次停辦。對此，交通部觀光局說，對於創作者心血，將在適當時機以適當形式辦理。另外坦言，停辦是個很艱難決定，盼各界體諒。

觀光局稍早發布新聞稿表示，「2021台灣燈會」由交通部觀光局與新竹市政府共同主辦，因近期國內新冠疫情仍未舒緩，今上午行政院蘇院長召集跨部會會議，據中央疫情指揮中心專業判斷，考量疫情有新的發展，綜合新竹市政府意見，決定停辦2021台灣燈會，交通部長林佳龍也指示觀光局全力支持協助新竹市政府進行善後工作，並將做好因應措施。

觀光局說，疫情指揮中心於今日公布，新冠肺炎今日境外移入確診兩例，本土感染四例，新竹市政府依據2021台灣燈會防疫應變計畫活動停辦規劃，參採中央流行疫情指揮中心規定提出停辦建議。

觀光局表示，該屆燈會創作者的心血，尤其許多設計師、藝術家都投入心血，觀光局會研議讓這些作品順利完成，並再與設計師、藝術家研究，在適當時機以適當形式辦理。

觀光局說，面對全球嚴峻的疫情，台灣能夠守到今日的局面，是國人齊力抗疫的成果。停辦燈會是一個很艱難的決定，但防疫優先、政府一體，期盼社會各界支持與體諒。