新北限縮探病人數 每天探病僅限1人每次1小時

隨著疫情延燒，新北市今日下午限縮探病人數，轄內醫院每天僅開放1人在指定1小時內探望，另外陪病人數從原先2然縮減為1人，且全數要落實實名制登記。

新北市長侯友宜表示，雖前段時間醫院定期演練分流管制，但大家仍要嚴正面對這次疫情，從部立桃園醫院例子就能看出在醫院傳染速度很快，醫護同仁一定要超前部屬。

而今日新北市也召集轄內各醫院開會，決定將探病人數縮限在每名病患每天只能接受1個人在指定的1小時內探望，至於每日探望指定時間將由各醫院各自公告。另外陪病從2位改成1位，且必須事先登記。

此外，侯友宜喊話，面對疫情不是單一縣市或北部的事，是全台的責任，若部立桃園醫院有需要，新北市願意隨時支持桃園，一定會做好萬全準備。