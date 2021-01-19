天顯宮送醫療儀器 醫院護理主任是和平島媳婦倍感溫馨

基隆天顯宮、五顯慈善功德會捐贈2台多參數生理訊號監視器給台灣礦工醫院，讓病人接受手術麻醉後，在恢復室能獲得更安全照護。

天顯宮位在和平島，天顯宮主委、五顯慈善功德會理事長張朝明今天與多名基隆會理事，前往礦工醫院出席捐贈儀式，立法委員蔡適應服務處主任林明智到場見證。功德會捐贈2台多參數生理訊號監視器，由醫院院長黎慶福代表接受，並回贈感謝狀。

黎慶福說，台灣礦工醫院1952年創立，69年來承擔照顧基隆市區及鄰近偏遠地區民眾醫療重任。醫療人員理當盡己所能照顧病患，守護地區民眾的健康。醫護人員需要各界的支持，很感謝天顯宮的協助。

礦工醫院護理部主任林芷葎說，醫院歷史悠久，部分儀器使用多年，很感謝天顯宮捐贈新的儀器，讓醫護同仁更能守護病人健康。她是和平島的媳婦，常帶小朋友到天顯宮玩，覺得廟好大，風景很美，任職的醫院又收到天顯宫捐贈的儀器，內心很珍惜這種緣分。

張朝明表示，社會上若缺少醫護人員，不知健康要找誰守護。新冠肺炎疫情肆虐期間，醫護人員最辛苦，天顯宮近期分別在新竹縣和基隆市捐贈救護車，今天捐贈生理訊號監視器給台灣礦工醫院，未來如有其他需要，天顯宮也可再協助。