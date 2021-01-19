聽新聞
test
0:00 / 0:00
新款郵差夏季制服明亮又淡雅
中華郵政即將於今年一月下旬起陸續發放新款郵差夏季制服，新制服以舒適、實用為設計概念，具透氣、排汗、快乾、免燙、防臭、抗UV、耐磨等特性，無論在布料選用或款式設計上皆突破以往，呈現百年郵政求新求變與時俱進的企圖心。
新制服由實踐大學服裝設計學系團隊操刀，考量郵差工作常在酷熱嚴暑下值勤，故以抗高温為設計重點，選擇國內廠商生產之高機能性布料，以減少外出悶熱感及增加舒適度。制服顏色以郵局經典綠色為主視覺，適度降低其飽和度而呈現湖水綠，搭配銀白色的POLO衫上衣，讓整體視覺效果明亮又淡雅。POLO衫使用大量網布等異材質縫製，在背部、腋下及脇邊提供散熱效果，強化舒適與透氣性，兩側袖子均可放置原子筆，且內側縫有捲袖袋可將長袖折成六分袖。長褲增加口袋外，在膝蓋處参考登山專用褲，以拼接及立體活摺設計，發揮彈性機能布延展特性，便利郵差值勤作業。夏季制服也增配值勤背心，可供郵差依天候選擇搭配穿著。
新款郵差夏季制服將視天候狀況，於三四月服裝換季後，民眾即可在大街小巷看到穿著新款制服的郵差，他們也將展現中華郵政親切、專業、俐落且充滿活力的全新形象。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言