新款郵差夏季制服明亮又淡雅

中華郵政即將於今年一月下旬起陸續發放新款郵差夏季制服，新制服以舒適、實用為設計概念，具透氣、排汗、快乾、免燙、防臭、抗UV、耐磨等特性，無論在布料選用或款式設計上皆突破以往，呈現百年郵政求新求變與時俱進的企圖心。

新制服由實踐大學服裝設計學系團隊操刀，考量郵差工作常在酷熱嚴暑下值勤，故以抗高温為設計重點，選擇國內廠商生產之高機能性布料，以減少外出悶熱感及增加舒適度。制服顏色以郵局經典綠色為主視覺，適度降低其飽和度而呈現湖水綠，搭配銀白色的POLO衫上衣，讓整體視覺效果明亮又淡雅。POLO衫使用大量網布等異材質縫製，在背部、腋下及脇邊提供散熱效果，強化舒適與透氣性，兩側袖子均可放置原子筆，且內側縫有捲袖袋可將長袖折成六分袖。長褲增加口袋外，在膝蓋處参考登山專用褲，以拼接及立體活摺設計，發揮彈性機能布延展特性，便利郵差值勤作業。夏季制服也增配值勤背心，可供郵差依天候選擇搭配穿著。