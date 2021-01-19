桃園醫院群聚感染升溫！新北大醫院加強管制 病患注意了

桃園醫院感染人數不斷增加，全台醫院繃緊神經，新北市雙和醫院今日也加強管制，更改探病時間以及人數等限制；亞東醫院目前則原有的單一入口管制，晚間將緊急開會討論是否再加強管制措施；土城醫院則將把近期有出國紀錄或到過部立桃園醫院的患者與一般病患做分流，降低群聚傳染風險；台北醫院目前維持原有防疫方針。

雙和醫院指出，近日發生群聚感染，院方緊急更改探病措施，一天僅開放兩個時段供家人入院探病，一般病房為上午11時至中午12時、晚間7時至8時，各一小時；加護病房則變更為上午11時至11時30分、晚間7時至晚間7時30分。

亞東醫院指出，目前防疫規定仍照舊，維持單一出入口，進入醫院必須量體溫、實名制，陪病的部分則為1天2次，但現在高層已在開會討論是否要改1天1次，加強控管，預計明日上午宣布。

土城醫院副院長魏國珍指出，醫院現在將更嚴格控管入院病患，做好分流，會將有出國旅遊史或曾到過部立桃園醫院的病人分開診治，將群聚傳染的風險降到最低。