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基隆長庚醫院20日起提升門禁管制 陪探病要前一天預約
基隆長庚醫院今天下午表示，為了加強防疫，20日起提升門禁管制措施。民眾若要陪、探病，需在前一天的晩上12點前，在長庚e指通App或打電話到護理站完成預約，當天不接受現場預約。
基隆長庚醫院表示，依中央流行疫情指揮中心要求，醫院20日起實施的門禁管制措施如下：
1.居家隔離、檢疫期滿後，自主健康管理7天內的人，暫緩陪病或探病。
2.進入醫院全程戴口罩並洗手。
3.欲到醫院陪、探病者，需先於前一日晩上12點前於長庚e指通App或電話護理站完成預約，不接受當日現場預約。
病房探病、人數也有限制。一般病房探病時間是上午11點到12點；加護病房上午11點到11點30分。一般和加護病房每床探病人數每人最多2人，12歲（含）以下暫停入院探視。
陪病者每天下午6點到隔天清晨6點，請持「陪賓證」進入醫院。
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