台北國際書展如期舉行！入場人數上限2萬

台北國際書展去年受疫情影響改為線上舉辦，今年書展訂於26日至31日於台北世貿中心一館登場，線上與實體並行，日前活動場次出爐，讓不少愛書人士引頸期盼。不料國內疫情轉為嚴峻，讓書展是否可能再度停辦備受關注。對此，台北書展基金會表示，已依指揮中心的防疫規劃做好萬全準備，採實聯制，並限制入場人數上限為2萬人，書展將如期舉行。

台北國際書展歷年均有近60萬人次參觀、逾50國參與。去年原定2月舉辦，因當時新冠肺炎疫情正當嚴峻，因而取消，也是台北國際書展舉辦28屆以來，首次停辦；之後才在5月改由線上形式舉行。

因近期爆出醫院群聚感染，今天又增4例本土案例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中更在記者會強烈建議取消歲末大型活動，預計在2月26日至3月7日的台灣燈會則率先宣布取消。

下周即將登場的台北國際書展是否再度延期也備受關注。台北書展基金會表示，已遵照指揮中心的防疫標準採取萬全防疫措施，目前沒有延期打算。

台北書展基金會指出，除民眾進場量體溫、消毒，全程需配戴口罩，世貿一館原本就有規範２萬人的容留上限，因此展覽進場人數也將以2萬人為門檻，逾2萬人就會啟動進場管控措施；此外，別於台灣燈會屬於戶外活動，較難落實實聯制，書展將嚴格採行實聯制，要求民眾事先上網登錄或現場掃描身分證二擇一。