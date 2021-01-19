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春節7連休「6條私房路線」推薦！尋蝶、賞櫻、訪神木

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
武界部落的雲海，如入人間仙境。圖／綠生活提供
武界部落的雲海，如入人間仙境。圖／綠生活提供

今年春節難得連休有7天假期，不能出國，國旅爆發又一房難求，此刻，不妨跟團輕鬆遊。「綠生活」推出多條走春行程，避開人潮，尋訪幽靜，以部落、山林揭開新年序曲。

原民部落之旅，包括2/12~14的「茂林賞紫斑蝶、六龜、美濃、山地門原鄉之旅」，年度盛會「茂林紫蝶幽谷蝴蝶季」開鑼，可賞美麗壯觀的蝴蝶群舞，以及茂林山谷美景，多那魯凱傳統部落的石板屋、石雕作品，順道體驗不老溫泉的山林原湯。2/12-13另有「拜訪上帝的部落─司馬庫斯過年櫻花Party」，走一趟巨木群步道，觀賞高約35公尺、周長20幾公尺、樹齡在3500歲左右的「大老爺」神木，體驗泰雅部落親切熱情的文化，2月正值櫻花盛開，迎接新年新氣象。

2月春節另有兩梯次「武界部落秘境探幽」；2/15~16則安排造訪山豬的故鄉「來吉部落、寒溪呢營火晚會之旅」，此地是鄒族新祕境，影歌星湯蘭花即生長在此，秘境處處，可感受天地靈氣、心靈與能量的交融。

春節期間另有「雪霸觀霧迎新春」，「宜蘭三澳鄉野傳奇美食之旅」等一或二日遊。相關資訊可洽：02-2500-7227、0980-028-188；網址：www.greenlifetravel.com.tw

2月正值茂林紫斑蝶大爆發期。圖／綠生活提供
2月正值茂林紫斑蝶大爆發期。圖／綠生活提供
來吉鄒族部落充滿力與美的營火晚會。圖／綠生活提供
來吉鄒族部落充滿力與美的營火晚會。圖／綠生活提供

春節 櫻花

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