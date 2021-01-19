為何台北捷運營運20年還是賠錢？內行人分析關鍵原因

隨著時代的進步，許多城市公共運輸逐漸發達，除了飛機、高鐵、公車和台鐵外，捷運建設在台灣也日漸成熟，捷運也漸漸成為許多民眾主要的交通工具。對於北捷使用人數眾多，一名網友在網路上以標題「為何台北捷運會賠錢？」提出疑問，希望有網友能幫忙解惑。此文一出，吸引許多網友討論。

一名網友近日在PTT八卦板上發文表示，「看到高雄捷運虧損的消息，其實我不太意外，但是下面有人說台北還不是一樣，我有點不懂」，原PO還繼續說明「台北每天那麼多人搭，假設每人花20元就好，每班100人搭好了，一條線算少一點，每10分鐘發一班，加上來回湊整數，一天200班車」，即便以最低限度下，收入依然可觀，不知為何北捷營收還是沒有起色？

許多網友紛紛在文章下方提出，「你自己算固定成本有多少好嗎，一站至少三位員工」、「整個捷運每天至少要養破千人吧」、「水電人事，設備攤提」、「人力成本」、「100多個車站光水電費就很驚人吧」、「電費不用錢？」、「北捷員工一個人日薪就多少惹」、「全世界的大眾運輸幾乎賠錢」、「別忘了軌道維護跟車輛維護的成本也不低啊」、「這票價你是要怎麼賺錢，越多人搭賠越多好嗎」、「線路多車多維護貴阿」、「路網越龐大所需經營成本當然越高」、「路網越龐大經營成本也越多，硬體需求，人力需求等等」。

不過，除了營運的電費和人事成本外，新冠肺炎疫情也是讓台北捷運去年營收變少的重要原因。因許多民眾擔心在捷運上會增添感染病毒的風險，因此北捷搭乘率大降，這也連帶影響台北捷運的營收呈現大幅下跌。

除此之外，根據《蘋果日報》報導分析，台北捷運是中央政府和北市政府投入約1兆元興建，雖說營運近20年來運輸本業依然虧損，但是台北捷運公司靠捷運內部的廣告刊板、商店街店面出租、停車場等副業收入，讓台北捷運公司近幾年營收由虧轉盈。